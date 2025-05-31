KPSS başvuru tarihi belli oldu! 2025 KPSS başvuru ne zaman başlıyor, sınav ne zaman yapılacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 KPSS başvuru takvimi belli oldu. Kamuya memur alımlarıyla ilgilenen adayların gözü KPSS takviminde. ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler, milyonlarca kişinin kariyer planlarını şekillendirecek. 2025 KPSS A Grubu başvuru, sınav ve sonuç tarihi araştırılıyor.

KPSS BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı Kamu Personel Seçme SınavıKPSS başvurusüreci ÖSYM tarafından belirlenen tarihler doğrultusunda 26 Haziran’da başlayacak.

Adaylar başvurularını, 10 Temmuz’a kadar tamamlayabilecek. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Tarih aralığının dışında kalan adaylar ise 23-24 Temmuz tarihlerinde geç başvuru fırsatından yararlanabilecek.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül’de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül’de uygulanacak. Sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri, her oturumdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden adaylarla paylaşılacak.

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, KPSS sonuç tarihini merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan "osym.gov.tr" adresini ziyaret ederek sonuçlarına ulaşabilir. Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş şifresi gereklidir.

Mobil kullanıcılar ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de sonuçlarını görüntüleyebilir.

KPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

KPSS, devlet kadrolarında görev almak isteyen farklı eğitim düzeylerinden adaylara yönelik olarak uygulanmaktadır. 2025 yılı itibarıyla yalnızca lisans mezunlarına yönelik sınav oturumları düzenlenecektir.

En az dört yıllık üniversite mezunu olan bireyler ile sınav yılı içerisinde mezun olabilecek durumdaki son sınıf öğrencileri sınava başvuru hakkına sahiptir. KPSS Lisans oturumları içerisinde A ve B grubu olmak üzere iki ayrı kategori yer alır.

A grubu sınavlar; müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi daha özel kadrolar için yapılırken, B grubu sınavlar ise genel memurluk alımlarında geçerlidir.