LGS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 LGS Liselere Geçiş Sistemi için geri sayıma başlandı!

2025 yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla geri sayıma başladı. LGS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu soruları öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 LGS sınavı için geri sayım başladı. Bu sene LGS 15 Haziran Pazar günü yapılacak.

LGS iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Sözel alan sınavı sabah saat 09.30’da başlayacak ve toplam 75 dakika sürecek. Öğrenciler 50 soruyu cevaplayacak.

Ardından sayısal bölüm için saat 11.30’da ikinci oturum başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu bölümde de 40 soru yer alacak. Sınavın toplam süresi yaklaşık olarak 2 saat 35 dakika olacak.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS sınav giriş yerleri 4 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Belgede, sınav günü hangi okul ve salonda sınava girecekleri bilgisi yer alacak. Sınava girecek adayların belgelerini önceden alması ve sınav günü yanlarında bulundurması zorunlu olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından2025 LGS sonuçları11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve öğrenci numaraları ile sorgulayabilecek.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak LGS tercih dönemi, 24 Temmuz’a kadar devam edecek.

Öğrenciler puanlarına göre istedikleri okulları tercih listesine ekleyerek başvurularını gerçekleştirecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

Boş kontenjanlar doğrultusunda öğrenciler 1. ve 2. nakil tercihlerini 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek.