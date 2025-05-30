MEB bursluluk ödemeleri ne zaman yatar? İOKBS bursluluk sınavını kazananlar

MEB bursluluk sınav sonuçları açıklandı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağladığı bursluluk Sınavını kazanan öğrenciler ve veliler bursların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı bursluluk sınavının sonuçları MEB internet sitesi üzerinden açıklandı.

MEB BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı içinde burs ödemelerini almaya başlayacak. MEB yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre burslar, öğrencinin okul kaydını yaptırdığı tarihi izleyen Ekim ayından itibaren ödenmeye başlayacak. Bu kapsamda her ay düzenli yatırılan burs ödemeleri 2025 Ekim ayından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.

MEB BURSLULUK SINAVINI KAZANANLAR

İOKBS bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuç ekranında öğrencinin sınavdan aldığı puan ile “Kazandı” veya “Kazanamadı” ifadesi yer aldı. “Kazandı” ibaresi, öğrencinin burs almaya hak kazandığını gösterirken, “Kazanamadı” ifadesi burs hakkı kazanamadığını gösterir.

MEB BURSU NE KADAR?

Burs ücreti, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında hesaplanıyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayı arasındaki tutarı 2 bin 15 TL olarak belirlendi.