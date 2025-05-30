Bursluluk sonuçları sorgulama ekranı: MEB 2025 İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir, bursluluk ne zaman başlıyor?

Bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Binlerce öğrenci, 27 Nisan'da girdiği 2025 İOKBS sonuçları için meb.gov.tr adresini takip ediyor. İşte, İOKBS bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2025 bursluluk sınavı sonuçları açıklanmak üzere. Şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklayacağı sonuçlarda.

2025 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 bursluluk sınavı sonuçlarını 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açacak. Sonuçlar, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulanabilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

2025 İOKBS sınav sonuçları, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlara ulaşmak için:

meb.gov.tr adresine giriş yapılır, “Sonuçlar” bölümüne tıklanır. Öğrencinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek sorgulama yapılır. Sonuç ekranında, başarı durumu ve burs hakkı bilgisi yer alır.

BURSLULUK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

SINAV İTİRAZI İÇİN BEŞ GÜNÜNÜZ VAR!

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsilât Programı aracılığıyla 50 TL (KDV dâhil) sınav itiraz ücreti yatırılması gerekiyor.