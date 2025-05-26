YKS sınav giriş belgeleri bu hafta yayınlanır mı? ÖSYM sınav yerleri sorgulama

Üniversite sınavına sayılı günler kala, sınav giriş belgeleri gündemdeki yerini aldı. ÖSYM’nin YKS için açıklayacağı sınav yerleri milyonlarca öğrencinin merakla beklediği detaylardan biri olurken, adaylar belgelerin bu hafta erişime açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı.

YKS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılmıştı. Sınav giriş belgelerinin bu yıl da benzer tarihlerde yayınlanması öngörülüyor.

YKS GİRİŞ BELGELERİ BU HAFTA YAYINLANIR MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS sınav giriş belgelerini henüz yayımlamadı. Ancak önceki yıllardaki örneklere bakıldığında belgelerin, sınavdan yaklaşık 10-15 gün öncesinde erişime açıldığı görülüyor. Bu çerçevede 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak olan YKS için sınav yerlerinin Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS SINAV YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?

Sınav giriş belgesi sorgulama işlemi, ÖSYM’nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek. Giriş belgesi çıktısı alınarak sınav gününde yanlarında bulundurulması zorunlu olacak.

2025 TYT AYT YDT NE ZAMAN?

2025 YKS oturumları üç aşamadan oluşacak. Her oturum için adaylar farklı saatlerde sınav salonlarında olacak ve sınav güvenlik kuralları gereği sınav saatinden önce belirli saatlerde salona giriş yapmaları gerekecek. YKS sınav tarihleri şu şekildedir:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar öğleden sonra