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Bir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze'de insanlık sınavda kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze&#039;de insanlık sınavda kaldı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgalci İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti. İsrail, soykırımı sürdürdüğü Gazze'de gıda yardımını engellerken, son 80 günde gıda yetersizliğinden 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka nedeniyle yetersiz beslenen 4 yaşındaki Muhammed Mustafa Yasin hayatını kaybetti. Sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Yasin'in naaşı başında basına yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in uyguladığı açlık politikası sonucu ölen çocuklardan biri. Gazze kenti sakinlerinden olan Yasin, aç bırakılarak öldürüldü" dedi.

Bir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze'de insanlık sınavda kaldı - 1. Resim

Yasin'in, Gazze'de açlıktan ölen ilk çocuk olmadığını belirten Basal, Gazze'ye gıda ve içecek girmediği sürece çok sayıda çocuğun bu şekilde öleceği uyarısında bulundu.

"Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor" diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.

Bir çocuk daha açlığa yenik düştü! Gazze'de insanlık sınavda kaldı - 2. Resim

326 FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in yardımların girişini kasıtlı olarak engellediği ve bu durumun başta hastaneler ve fırınlar olmak üzere hayati tesisleri felç ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Gazze’deki fırınların yüzde 90’ından fazlası çalışamaz hale geldi. Yüz binlerce ton gıda malzemesi Gazze dışında bozuldu. İsrail’in uyguladığı açlık politikası nedeniyle son 80 günde 326 Filistinli hayatını kaybetti.

Medya Ofisi, İsrail’in sadece az sayıda yardım tırının girişine izin verdiğini, bunların da ciddi kısıtlamalarla karşılaştığını ve yardımları korumaya çalışan ekiplerin hedef alındığını, son olarak 6 görevlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, ihtiyaçları karşılamak için 84 gün boyunca yaklaşık 46 bin yardım tırının girmesi gerektiği, ancak bunun yalnızca yüzde 1’inin gerçekleştiği ifade edildi.

Ofis, 80 günlük kuşatma sürecinde, 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliğinden, 26 böbrek hastasının sağlık hizmeti yetersizliğinden öldüğünü, 300'den fazla düşük vakasının da kaydedildiğini duyurdu.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunan Gazze'deki Filistin Hükümeti, derhal müdahale edilmesini, sınır kapılarının açılmasını ve yeterli yardımın ulaştırılmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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