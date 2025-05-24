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Katliamın sesleri İsrail’de yankılanıyor! Siyonistlere bilinmeyen numaralardan Gazze çığlıkları dinletildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Katliamın sesleri İsrail’de yankılanıyor! Siyonistlere bilinmeyen numaralardan Gazze çığlıkları dinletildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

7 Ekim’i bahane ederek Gazze’de binlerce sivili katleden İsrail, son günlerde içeriden gelen farklı bir sesle karşı karşıya. İsrail vatandaşlarına, bilinmeyen numaralardan yapılan gizemli telefon aramalarında, Gazze’deki bombardımanların, çığlıkların ve esirlerin korku dolu seslerinin dinletildiği ortaya çıktı.

Gazze'de 7 Ekim'de yaşanan olayı bahane ederek soykırım başlatan Siyonist İsrail son günlerde bilinmeyen numaralardan gelen gizemli telefon aramalarıyla sarsıldı.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür içeriklere sahip aramaların kasıtlı olarak halkı psikolojik baskı altına almak amacıyla yapıldığı, ve bu durumun çok sayıda vatandaş tarafından bildirildiği ifade edildi.

İSRAİLLİ MEDYA: DEHŞET İÇİNDEKİ SESLER DİNLETİLİYOR

İsrail’in önde gelen televizyon kanallarından Kanal 12, çok sayıda İsraillinin bu tür aramalar aldığını ve içeriklerin özellikle Gazze’de yaşanan insani trajediye ve esir durumundaki İsraillilere odaklandığını aktardı. Haberde, aramalarda “dehşet içindeki esirlerin sesleri” ile birlikte bombardıman seslerinin duyulduğu bilgisi verildi.

ESİR AİLELERİNDEN AÇIKLAMA: BİZİMLE İLGİSİ YOK

İsrailli esirlerin ailelerine ait temsilci platformdan yapılan açıklamada, söz konusu aramaların kendileri tarafından organize edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Aileler, bu tür girişimlerin acılarını siyasi araç haline getirdiğini vurguladı.

GAZZE'DE SALDIRILAR VE KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’te başlayan Gazze operasyonlarının ardından bölgeye yönelik en kapsamlı işgal planını devreye soktu. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesinden bu yana yapılan saldırılarda, 3 bin 747 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Toplamda ise 53 bin 901 Filistinli hayatını kaybetti, 122 bin 593 kişi yaralandı. İsrail, Gazze'nin tamamını kalıcı şekilde işgal etmeyi ve Filistinlileri “toplama kamplarına” sürmeyi içeren bir planı hayata geçireceğini duyurdu.

İsrailli yetkililer, “Gazze'de ayakta kalan hiçbir şeyi bırakmayacaklarını” ve bölgede yaşayanların önce güney bölgelere, ardından üçüncü ülkelere sürülmesinin planlandığını açıkça ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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