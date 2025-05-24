İsrail'de "Gazze" kaosu! "48 Arapları" sokakları karıştırdı, polis müdahale etti

Gazze'de aylardır soykırım yapan İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Ummu el-Fahm kentinde Gazze'ye saldırıların durması için gösteri düzenlendi. Protestoculara polis müdahale etti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde milyonlarca Filistinli, bombaların altında hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Gazze'de 50 bini aşkın sivil hayatını kaybederken, İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinliler Netanyahu yönetimine karşı ayaklandı.

İSRAİL İÇİNDEKİ FİLİSTİNLİLER AYAKLANDI

İsrail'de "48 Arapları" şeklinde tanımlanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Ummu el-Fahm kentinde, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için gösterisi düzenledi.

Bölge sakinleri ve aktivistlerin geniş katılımıyla, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği suçlar yürüyüş yapılarak protesto edildi.

KATLİAMI DURDURUN

Yürüyüşte İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak "Katliamı durdurun", "Soykırıma hayır" yazılı pankartlar taşındı ve "İsrail terörizmin anasıdır." şeklinde slogan atıldı.

İSRAİL GÜÇLERİ FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI DİYE GÖZALTINA ALDI

İsrail polisinin yürüyüşü engelleme teşebbüsü nedeniyle arbede yaşanırken 2 kişi Filistin bayrağı açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Filistin asıllı İsrail vatandaşı önde gelen sivil toplum liderlerinden Şeyh Raid Salah'ın konuşma yaptığı gösteride, konuşmacılar arasında yer alan Idan Maoz da gözaltına alındı.

Göstericiler, gösterinin, "İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı ahlaki ve yurtsever bir duruş" olduğunu vurguladı.