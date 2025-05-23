Orta Doğu diken üstünde! Batılı ülkelerden İran'a sert uyarı: İsrail'e karşılık vermeyin

İsrail'in Orta Doğu'daki kanlı saldırıları devam ederken, İran'ın misilleme sözleri de sıklaştı. Batılı ülkeler, Orta Doğu'da itidalli davranılması gerektiğini vurgularken, İran'a yönelik "İsrail'e kesinlikle karışıklık verilmemeli" uyarıları yapıldı.

DIŞ HABERLER - İngiltere, ABD, Almanya ve Fransa, bu ayın başlarında İran’ın yaklaşık 200 balistik füze ile gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak düzenlenen İsrail hava saldırılarının ardından taraflara itidal çağrısı yaptı.

Liderler, karşılıklı misillemelerin giderek tırmanarak Orta Doğu’da tam ölçekli bir savaşa dönüşmesinden endişe ediyor.

İRAN'DAN "SAVUNMA HAKKIMIZ VAR" AÇIKLAMASI

The Intependent'in haberine göre, saldırıların ardından İran Dışişleri Bakanlığı, kendini savunma hakkına sahip olduklarını belirterek, “yabancı saldırılara karşı kendimizi savunmamız hem hakkımız hem de görevimiz” açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, İran’ın çıkarlarını savunmada “hiçbir sınırı olmadığını” söyledi. Ancak dışişleri bakanlığı, daha önceki çatışmalardan farklı olarak “bölgesel barış ve güvenliğe karşı sorumluluklarının farkında olduklarını” da belirtti.

LİDERLERDEN "KARŞILIK VERMEYİN" UYARISI

İsrail ordusu, Tahran ve batı İran’daki füze fabrikaları ile diğer askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı. İran, hava savunmasının saldırıyı püskürttüğünü iddia ederken, dört askerin öldüğünü ve bazı bölgelerde “sınırlı hasar” meydana geldiğini doğruladı. İran yanlısı bir haber ajansı, saldırıya “orantılı bir cevap” verileceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Samoa’daki bir basın toplantısında “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır ancak daha fazla bölgesel tırmanıştan kaçınılmalıdır. İran cevap vermemeli” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise İran’a doğrudan uyarıda bulundu: “Ağırlaştırıcı tepkiler durmalı. Ancak o zaman Ortadoğu’da barışçıl bir gelişmenin yolu açılabilir.”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü, “Tüm tırmandırıcı eylemler kınanmalı ve durmalıdır” dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da İsrail’e, “gerilimi daha da artırabilecek adımlardan kaçınması” çağrısı yaptı.