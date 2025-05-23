İran ve ABD nükleer müzakerelerinde beşinci tur Roma'da başladı!

İran ve ABD, Tahran'ın nükleer programı üzerindeki gerilimi azaltma amacıyla sürdürülen müzakerelerin beşinci turunu Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleştirdi. Taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık konusu, uranyum zenginleştirme faaliyetleri olmaya devam ediyor.

İsrail’in İran’a yönelik doğrudan saldırı tehdidinden sadece günler sonra, İran ve ABD, nükleer kriz konusunda kaderi belirleyecek beşinci tur müzakerelere İtalya’nın başkenti Roma’da başladı.

MASADA NE VAR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiğinden bu yana sıkça dile getirdiği “anlaşma olmazsa saldırı olur” mesajı bir kez daha gündeme gelirken, taraflar nükleer programın sınırlandırılması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını tartışıyor. Görüşmelerin son turu, Umman’ın Roma Büyükelçiliği’nde kapalı kapılar ardında yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Badr al-Busaidi'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ABD’den Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanlığı'nın politika planlama direktörü Michael Anton katıldı.

"ZENGİNLEŞTİRME YOKSA ANLAŞMA DA YOK"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirmenin İran için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Araghchi "Anlaşmaya giden yolu bulmak roket bilimi değil. Karar verme zamanı." ifadesini kullandı.

ABD tarafı ise İran’ın hiçbir seviyede zenginleştirme faaliyeti yürütmemesi konusunda ısrarcı. Amerikan tarafı, zamanla bu konudaki tutumunu daha da sertleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, "İranlılar pozisyonumuzu anlıyorlar ve görüşmeler devam ediyor" dedi.

İSRAİL: YALNIZ DA OLSAK VURURUZ

Ortadoğu’daki gerilimi daha da tırmandıran açıklama ise Tel Aviv’den geldi. İsrail, İran’ın nükleer tesislerini tehdit olarak görmeye devam ettiğini ve gerekirse tek başına askeri operasyon yapacağını açıkladı. Araghchi, İsrail'in muhtemel bir saldırısında ABD’yi suç ortağı sayacaklarını ve İran’ın “özel önlemler” alacağını belirtti.

ALTERNATİF FORMÜL TARTIŞMASI: ORTADOĞU KONSORSİYUMU

Müzakerelerde, İran'ın zenginleştirmeyi kendi toprakları yerine Ortadoğu merkezli bir konsorsiyum üzerinden yürütmesi yönünde öneriler de gündeme geldi. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı, bu öneriye sıcak bakmıyor. Benzer bir plan daha önce, 2010 yılında başarısız olmuştu.