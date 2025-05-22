Nükleer pazarlığa çomak sokacak! Her an vurulabilir, İran'dan gizli hamle

ABD Başkanı Trump'ın İran ile nükleer anlaşma yapmak istediğini duyurmasının ardından Beyaz Saray'ı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı. ABD medyasının diplomatik kaynaklardan aktardığına göre İsrail Başbakanı Netanyahu, her an İran'ı vurabilir. Tahran yönetimi de bu ihtimale karşı gizli bir hamle yapmaya başladı.

ABD ve İran arasında süren nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin Beyaz Saray, Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Trump'ın İran ile anlaşmak istediğini açıkladı. Beyaz Saray'ın açıklamalarının hemen ardından ABD'li diplomatik kaynaklar Netanyahu'nun İran'ı her an vurabileceğini öne sürdü.

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İSRAİL SALDIRI PENCERESİ KAPANMADAN HAREKETE GEÇEBİLİR

Axios ve CNN’in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre İsrail istihbaratı nükleer görüşmelerin çökmesinin an meselesi olduğu görüşünde. Ve bu nedenle İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlıkları hız verdi.

Ayrıca İsrailli kaynaklar, başarılı bir operasyon için "zaman penceresinin kapanmakta" olduğu konusunda hemfikir.

TRUMP, NETANYAHU'NUN İRAN'I VURMASINDAN ENDİŞE EDİYOR

Trump yönetimi içindeki kaynaklar ise, Netanyahu'nun Trump’ın açık onayını almadan da saldırıya geçebileceği ihtimaline karşı endişeli.

İddialara göre ABD Başkanı, Netanyahu'nın kendi başına göre karar almasından korkuyor.

İRAN'DAN GİZLİ HAMLE

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BM Genel Sekreteri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü’ne gönderdiği mektupta, “Siyonist fanatiklerin tehditleri karşısında özel koruma önlemleri alacağız. Ayrıntılar daha sonra UAEA’ya iletilecek” ifadelerine yer verdi.

İddialara göre İran, İsrail’in saldırı ihtimaline karşı nükleer malzemeyi gizli alanlara taşıyabilmek için harekete geçti.

UMMAN VE ROMA HATTINDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

ABD temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Araghchi’nin cuma günü Roma’da yeni bir müzakere turuna başlayacağı ieltildi Aynı gün Siyonist Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Mossad Direktörü David Barnea da Roma’ya giderek Witkoff’la görüşmelerin içeriği hakkında brifing alacak.