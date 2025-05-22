Beyaz Saray dünyaya ilan etti! Trump İran ile bir anlaşma yapmak istiyor

ABD ve İran arasında süren nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Trump-Netanyahu görüşmesinde masaya yatırılan konuya ilişkin Beyaz Saray, Trump'ın İran ile anlaşma yapmak istediğini duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Trump, İran'la anlaşmak istediğini sadece Netanyahu'ya değil tüm dünyaya ilan etti" dedi.

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmede İran ile nükleer müzakerelerin masaya yatırıldığını ve Trump'ın İran ile bir anlaşma yapmak istediğini duyurdu.

TRUMP, İRAN İLE ANLAŞMAK İSTİYOR

Leavitt, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakereler konusunun da ele alındığını ifade ederek "Başkan'ın doğru yönde ilerlediğine inandığı İran ile olası bir anlaşma hakkında da konuştular. Başkan'ın sürekli söylediği gibi İran ile bu anlaşma iki şekilde sonuçlanabilir. Çok olumlu bir diplomatik çözümle sonuçlanabileceği gibi İran için çok olumsuz bir durumla da sonuçlanabilir. Bu sebeple söz konusu görüşmeler bu hafta içinde gerçekleşecek." dedi.

SADECE NETANYAHU'YA DEĞİL, TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ

Trump'ın, İran ile bir anlaşma yapmak istediğini sadece Netanyahu'ya değil tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Leavitt, "Eğer bir anlaşma yapılabilirse, ikinci seçeneği, yani daha ağır ve olumsuz seçeneği tercih etmek zorunda kalmak istemiyor. İran ile bir anlaşma görmek istiyor." diye konuştu.

ABD'li sözcü, Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkinin iyi olduğunu ancak Başkan'ın, İran ile müzakereler konusunda İsrail'e karşı açık olduğunu söyledi.

Leavitt, görüşmede Gazze'ye gıda yardımlarının engellenmesi konusunun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise "Bu konuda bilgim yok." yanıtını verdi.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 18 Mayıs'ta ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme, Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak, anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

Şu ana kadar Umman aracılığında 4 tur görüşme gerçekleştiren tarafların, bir sonraki tur görüşmeleri Avrupa'da yapacağı kaydediliyor.