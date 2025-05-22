Hamas'ın yok edilmesine destek verdi! Netanyahu ve Trump telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın yok edilmesine ve esirlerin kurtarılmasına destek verdiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'den yapılan açıklamaya göre Trump Hamas'ın yok edilmesine ve esirlerin kurtarılmasına destek verdi.

TRUMP VE NETANYAHU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Trump, iki İsrail büyükelçiliği çalışanı Yaron Lishinsky ve Sara Milgram'ın öldürüldüğü Washington'daki silahlı saldırıdan dolayı 'derin üzüntü' duyduğunu ifade etti.

TRUMP, HAMAS'IN ORTADAN KALDIRILAMSINA DESTEK VERDİ

Ayrıca Trump'ın Netanyahu'nun tüm rehineleri serbest bırakma, Hamas'ı ortadan kaldırma ve Gazze'deki planların ilerletilmesi hedeflerine destek verdiği bildirildi.

Netanyahu ve Trump, İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamanın gerekliliği konusunda da anlaştı.

GAZZE'DE GEÇİCİ ATEŞKESE HAZIRIM

Netanyahu "Gazze'de rehinelerin serbest kalması için geçici ateşkese hazırım" dedi. Netanyahu aynı zamanda Gazze'nin güneyine yardımların açılması için geniş bir güvenli alan açacaklarını duyurdu. Aynı zamanda Gazze'nin kalan bölgesinde operasyonların süreceğini söyledi.

HAMASSIZ GAZZE PLANI VE FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜN EDİLMESİ

Hamassız Gazze planı ilk olarak eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulmuştu. Geçtiğimiz yıl Netanyahu'nun planından yola çıkılarak ilan edilen 3 aşamalı ateşkes planına göre Gazze'deki tüm esirler kurtarılarak, Hamas'ın olmadığı bir Gazze sağlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump ise Biden'ın Hamas'sız Gazze planını ilerleterek Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere sürülmesi planını ortaya attı. Trump'ın sürgün planı tüm dünyada tepki çekti.