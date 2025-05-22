Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 29 çocuk can verdi, 6'sı ölümün eşiğinde

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son bir haftada 4 çocuk açlık ve susuzluktan öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bugün de devam etti. Al Jazeera’nın bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, şafak vaktinden bu yana düzenlenen saldırılarda en az 51 kişi hayatını kaybetti.

YETERSİZ BESLENMEDEN 29. ÖLÜM

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, son günlerde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a ulaştığını açıkladı. Bakan, bu ölümler arasında çocuklar ve yaşlıların bulunduğunu söyledi. Açıklamasında, "14.000 bebeğin yardım ulaşmazsa hayatını kaybedebileceği uyarısı gerçekçidir, hatta bu sayı daha da fazla olabilir" ifadelerine yer verdi.

JABALİA'DA ZORUNLU TAHLİYE EMRİ

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze’nin kuzeyindeki Beit Lahiya ve Jabalia mülteci kampı dahil birçok bölgeyi “tehlikeli savaş alanı” ilan ederek, bölgede askeri faaliyetlerin genişletileceğini duyurdu.

ULUSLARARASI TEPKİLER BÜYÜYOR

Saldırıların sürdüğü ortamda, İngiltere, Gazze’deki askeri tutum ve Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi nedeniyle İsrail ile serbest ticaret müzakerelerini askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail’in "korkunç politikaları" nedeniyle mevcut ticaret anlaşmasının güncellenmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği de İsrail’e karşı "somut adımlar" atabileceklerini bildirdi. AB dış politika şefi Kaja Kallas, bloğun İsrail ile ticari işbirliği anlaşmasını yeniden gözden geçirme kararı aldığını aktardı.