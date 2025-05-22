Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 29 çocuk can verdi, 6'sı ölümün eşiğinde

Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 29 çocuk can verdi, 6'sı ölümün eşiğinde

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Gazze&#039;de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 29 çocuk can verdi, 6&#039;sı ölümün eşiğinde
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son bir haftada 4 çocuk açlık ve susuzluktan öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları bugün de devam etti. Al Jazeera’nın bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, şafak vaktinden bu yana düzenlenen saldırılarda en az 51 kişi hayatını kaybetti.

YETERSİZ BESLENMEDEN 29. ÖLÜM

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, son günlerde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a ulaştığını açıkladı. Bakan, bu ölümler arasında çocuklar ve yaşlıların bulunduğunu söyledi. Açıklamasında, "14.000 bebeğin yardım ulaşmazsa hayatını kaybedebileceği uyarısı gerçekçidir, hatta bu sayı daha da fazla olabilir" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor! 29 çocuk can verdi, 6'sı ölümün eşiğinde - 1. Resim

JABALİA'DA ZORUNLU TAHLİYE EMRİ

İsrail ordu sözcülüğü, Gazze’nin kuzeyindeki Beit Lahiya ve Jabalia mülteci kampı dahil birçok bölgeyi “tehlikeli savaş alanı” ilan ederek, bölgede askeri faaliyetlerin genişletileceğini duyurdu.

ULUSLARARASI TEPKİLER BÜYÜYOR

Saldırıların sürdüğü ortamda, İngiltere, Gazze’deki askeri tutum ve Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi nedeniyle İsrail ile serbest ticaret müzakerelerini askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentoda yaptığı konuşmada, İsrail’in "korkunç politikaları" nedeniyle mevcut ticaret anlaşmasının güncellenmesinin mümkün olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği de İsrail’e karşı "somut adımlar" atabileceklerini bildirdi. AB dış politika şefi Kaja Kallas, bloğun İsrail ile ticari işbirliği anlaşmasını yeniden gözden geçirme kararı aldığını aktardı.

Kaynak: Dış Haberler

Valilik iptal ettirmişti! Fırıncılar ekmeğe bir kez daha zam yaptıHavaya ateş açan maganda kuzenini vurmuştu! Cezası belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Keşmir’de sıcak saatler: Bir asker çatışmada öldürüldü - DünyaKeşmir’de sıcak saatler: Bir asker çatışmada öldürüldüJaponya bu skandalla çalkalanıyor! Yaklaşık 50 kadına tecavüz eden taksici yakalandı - DünyaÜlke bu skandalla çalkalanıyor! 50 kadına tecavüz eden taksici yakalandıMicrosoft’tan Gazze e-postalarına engel! Şirket soykırımın yanında olduğunu doğruladı - DünyaMicrosoft’tan Gazze e-postalarına engel!ABD’deki büyükelçi saldırısında Almanya detayı! Diplomatın pasaportu herkesi şaşırttı - DünyaABD’deki büyükelçi saldırısında Almanya detayı!Gazze'de büyük dram! Kelebek hastası küçük kız tedavi olmayı bekliyor - DünyaDurumu giderek kötüleşiyor! 8 kiloya düştüMoskova uçuşları yeniden durdurdu! Peş peşe misilleme saldırıları geldi - DünyaMoskova uçuşları yeniden durdurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...