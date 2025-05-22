Gazze'de büyük dram! Kelebek hastası küçük kız tedavi olmayı bekliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken, insanlar zor durumda hayat mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan kelebek hastalığı nedeniyle 8 kiloya kadar düşen 6,5 yaşındaki Nur Huda el-Haccac, savaşın bitmesini ve tedavi olmayı bekliyor.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana durmaksızın saldırdığı, 2 Mart'tan bu yana da sıkı abluka uyguladığı Gazze'deki Filistinliler, hastanelerin çoğunun hizmet dışı kalmış olması nedeniyle sağlık hakkından da yararlanamıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye Mahallesinden Cela Mahallesine göç eden Haccac ailesinin 8 ferdinden biri olan küçük Nur, nadir görülen ve tedavisi olmayan Epidermolizis Bülloza (kelebek hastalığı) adlı bir cilt hastalığıyla savaşıyor. Küçük kızın Gazze'ye gıda ve ilaç girişi olmadığı için durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

"8 KİLOYA DÜŞTÜ"

Nur'un annesi Vela el-Haccac, sığındıkları akrabalarının evinde kızının kabaran cildini temizlemeye, basit merhemlerle pansuman yapmaya çalışıyor. Kızı Nur'un çok zor bir hastalığı olduğunu belirten anne Vela, yeterli ilaç ve yiyecek bulunmadığı için Nur'un 8 kiloya düştüğünü belirtti.

Kızının peynir ürünleri gibi yumuşak gıdalar tüketmesi gerektiğini fakat bunları bulamadıkları için dişlerinin hep yara olarak kanadığını kaydeden Vela, şunları söyledi:

"Un olmadığı ya da çok pahalı olduğu için başka hububatları öğütüp unla karıştırıyoruz. Nur, bunları yemeye başladığından beri dişleri kanıyor. Sabahları bakla ve felafil yiyoruz, öğlen yemeği aşevlerinden, akşam yemeği ise yok ama kızımın sürekli yemek yemesi gerekiyor."

EL VE AYAK PARMAKLARINI KULLANAMIYOR

Nur, tedavi olamadığı için el ve ayak parmakları bir deri tabakası içinde içeri doğru büyüyor ve birbirine yapışık bir hal alıyor. Bu da ellerini ve ayaklarını kullanamamasına sebep oluyor.

"Ayak parmaklarının hepsi birbirine yapışmış durumda. Parmaklar deri altında büyüyor. Bu derinin ameliyatla kaldırılması lazım. El parmakları da eğer ameliyat olmazsa bu deri tarafından örtülecek ve ellerini kullanamaz hale gelecek. El parmakları önceden daha iyiydi, şimdi ise birbirine yapışmış durumdalar çünkü tedavi edilmiyor." diyen anne Vela, kızı Nur'un ayakta duramadığını ve yaraları olduğu için uzun süre kalçasının üzerinde dahi oturamadığını aktardı.

"Meyve yemesi lazım ama Gazze'de un bile bulamıyoruz, meyveyi nereden bulalım." diyen anne, daha önce Kudüs'teki Makasıd Hastanesi'ne sevk edilen kızını dışarı çıkarmak için savaşın bitmesini beklediklerini dile getirdi.