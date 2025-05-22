Gazze'nin zamanı kalmadı! 14 bin bebek için son saatler

83 gündür yakıt, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin tükendiği Gazze’de, 14 bin bebeğin hayatta kalması için zaman da tükeniyor...

İsrail ordusunun Gazze’de başlattığı son saldırı bardağı taşıran damla oldu. Batılı ülkeler Gazze’ye insani yardım girişini engelleyen İsrail’e karşı ilk defa ortak tavır aldı.

Beyaz Saray “Başkan Donald Trump’ın Filistinli çocukların acı çektiği görüntülerden rahatsız oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki savaşı sona erdirmesi için baskı yapıyor” açıklamasında bulundu.

"GAZZE'DE 14 BİN BEBEK ÖLEBİLİR"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher’in “Önümüzdeki 48 saat içinde daha fazla yardım ulaştırılmaması durumunda Gazze’de 14 bin bebek ölebilir” sözlerinin ardından Tel Aviv yönetimi geri adım attı.

İsrail, kıtlık yaşanmaması için Gazze’ye 93 tır insani yardım tırının girmesine izin verildiğini duyurdu. Ancak saatler geçmesine rağmen BM’den yapılan yazılı açıklamada “Söz konusu yardım tırları Filistinlilere ulaştırılamadı” denildi.

"HER ÇOCUK, HER BEBEK BİR DÜŞMANDIR"

83 gündür yakıt, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerin tükendiği Gazze’de artık bebekler için zaman da tükeniyor... Bu arada İsrail’de aşırı sağcı eski milletvekili Moshe Feiglin, Gazze Şeridi’nin tamamen işgal edilip yerleşim birimleri kurulması çağrısı yaptı. Feiglin “Burada tek bir Filistinli çocuğun bile kalmaması gerekiyor. Gazze’deki her çocuk, her bebek bir düşmandır” ifadesini kullandı.

BİR GÜNDE 78 ŞEHİT

Öte yandan İsrail ordusunun yine Gazze’de evleri ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini hedef aldı. Son 24 saatteki saldırılarda 78 Gazzeli daha şehit düştü.