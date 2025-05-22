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Gazze’ye 100 yardım tırı girdi ama... "Hiçbiri elimize ulaşmadı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı esneterek insani yardım taşıyan 100 tırın bölgeye girişine izin verdi. Ancak BM, yardımların kendilerine ulaşmadığını ve İsrail'in koordinasyon sağlamayı reddettiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki acımasız saldırıları devam ediyor. Siyonist rejim, 2 Mart’tan bu yana bölgeye yönelik uyguladığı ablukayı esnetti. 

Gazze’ye 100 yardım tırı girdi ama... "Hiçbiri elimize ulaşmadı" - 1. Resim

100 TIR GAZZE ŞERİDİ'NDE GİRİŞ YAPTI

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi’ne giriş yaptığını açıkladı.

COGAT, yardım tırlarının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı.

Gazze’ye 100 yardım tırı girdi ama... "Hiçbiri elimize ulaşmadı" - 2. Resim

Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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