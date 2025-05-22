Gazze’ye 100 yardım tırı girdi ama... "Hiçbiri elimize ulaşmadı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 00:06 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 00:12 - Güncelleme:

İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı esneterek insani yardım taşıyan 100 tırın bölgeye girişine izin verdi. Ancak BM, yardımların kendilerine ulaşmadığını ve İsrail'in koordinasyon sağlamayı reddettiğini açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki acımasız saldırıları devam ediyor. Siyonist rejim, 2 Mart’tan bu yana bölgeye yönelik uyguladığı ablukayı esnetti. 100 TIR GAZZE ŞERİDİ'NDE GİRİŞ YAPTI Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), insani yardım taşıyan 100 tırın bugün Gazze Şeridi’ne giriş yaptığını açıkladı. İlgili Haber Danimarka soykırımı görmezden geldi! Gazze'den hasta kabul etmediler COGAT, yardım tırlarının un, bebek maması ve tıbbi malzeme taşıdığını belirterek, tırların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girmeden önce İsrailli yetkililer tarafından kontrolden geçirildiğini aktardı. Birleşmiş Milletler (BM), ablukanın kaldırılmasından bu yana giren yardımların hiçbirinin ellerine ulaşmadığını aktararak, İsrailli yetkililerin bu konuda koordinasyon sağlamayı reddettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş