Trump'tan İsrail'e misilleme! Hamas'a yakın isimler danışma kuruluna girdi

Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, medya üzerinden Trump’a baskı kurmaya hazırlandığı öne sürülürken, Beyaz Saray’dan beklenmedik bir hamle geldi. Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Beyaz Saray’ın Din Görevlileri Danışma Kurulu'na, geçmişte bazı örgütlerle ilişkili olduğu iddia edilen İsmail Royer ve Hamas’a yakınlığı ile tanınan Şeyh Hamza Yusuf atandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunda İsrail’i dışlaması, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık oluşturmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gizli bir ekip kurarak medya stratejileri geliştirdiği iddia edilmişti.

Netanyahu’nun, Trump’a yönelik algı operasyonları yürütmek amacıyla medya üzerinden baskı kurmaya hazırlandığı öne sürülürken, Trump’tan beklenmedik bir hamle geldi.

Turkiyegazetesi.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Beyaz Saray’ın Din Görevlileri Danışma Kurulu'na, geçmişte bazı örgütlerle ilişkili olduğu iddia edilen İsmail Royer ve Hamas’a yakınlığı ile bilinen tanınan Şeyh Hamza Yusuf atandı.

Hamza Yusuf

İSMAİL ROYER VE ŞEYH HAMZA YUSUF'UN ATANMASI TESADÜF MÜ?

İsmail Royer, Pakistan merkezli Lashkar-e-Taiba (LeT) ve El-Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 2004 yılında hapis cezasına çarptırılmıştı. 2017'de serbest bırakılan Royer, o dönem Taliban operasyonlarını desteklemek ve LeT eğitim kamplarına erişimi kolaylaştırmakla suçlanmıştı.

Öte yandan, Şeyh Hamza Yusuf da Hamas ve Filistin'e yönelik destek açıklamalarıyla tanınıyor. 11 Eylül saldırılarının ardından FBI tarafından sorgulandığı bilinen Yusuf, Kaliforniya’daki Zaytuna Koleji'nin kurucuları arasında yer aldı. İsrail lobisinin hedefinde olan Yusuf, tüm itirazlara rağmen Trump yönetimi tarafından danışma kuruluna seçildi.

NETANYAHU'NUN MEDYA STRATEJİSİ BOŞA MI ÇIKIYOR?

Trump'ın, geçmişteki tartışmalı iddialara rağmen İsmail Royer’i danışma kuruluna ataması, Beyaz Saray’ın Orta Doğu politikasında yeni bir güç dengesi arayışına girdiği yorumlarına yol açtı.

Washington kulislerinde, İsmail Royer ve Şeyh Hamza Yusuf'un Trump yönetimi tarafından İsrail’e karşı sadece bir denge unsuru olarak değil, aynı zamanda Trump'ı uyarmak amacıyla danışma kuruluna dahil edildikleri konuşuluyor.

HAMZA YUSUF'UN TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Asıl adı Mark Hanson olan Hamza Yusuf, 17 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından İslam’a geçiş yaptı. ABD'yi terk ederek İngiltere'ye, ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Yusuf, burada Arapça öğrenip İslami eğitim aldı. Özellikle BAE'de Şeyh Abdullah bin Beyye'nin yanında geçirdiği yıllar, onun siyasi görüşlerini ve bağlantılarını şekillendirdi.

Hamza Yusuf, 2009'da kurduğu Zaytuna College ile eğitim alanında faaliyet göstermeye başlarken, 2013'te Mısır'daki askeri darbenin ardından, Katar'dan BAE'ye taşınan Abdullah bin Beyye ile birlikte Müslüman Toplumlarda Barışın Yayılması Forumu adlı yeni bir yapı oluşturuldu.

İddialara göre Müslüman Toplumlarda Barışın Yayılması Forumu BAE yönetimi tarafından desteklenirken, Hamza Yusuf’un başkan yardımcılığına getirildi.

Yusuf’un, BAE yönetimine yönelik övgü dolu açıklamaları ve fetva konseyi üyeliği, onun Körfez politikalarına yakın durduğu yorumlarına neden oldu. Aynı zamanda, Hamas'a olan destek mesajları ve Filistin konusunda yaptığı açıklamalar, İsrail lobisinin hedefi haline gelmesine yol açtı.

NORMALLEŞME AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yusuf'un 2020 yılında BAE’nin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını onaylayan açıklamalara imza atması, Filistin yanlısı çevreler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Forumun yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki egemenliğini genişletmesini engelleyen tarihi bir adım" olarak tanımlanması büyük tepki çekti. Yönetim kurulu üyesi Aisha al-Adawiya, bu açıklamanın ardından örgütten istifa etmişti.

POMPEO BAĞLANTISI

Hamza Yusuf, Trump yönetimi ile olan ilişkisiyle de dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kurduğu Devredilemez Haklar Komisyonu’na üye olarak seçilmişti.

BEYAZ SARAY'DAN SESSİZLİK

İsmail Royer ve Şeyh Hamza Yusuf’un atanmasıyla ilgili Beyaz Saray’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Beyaz Saray kaynakları, danışma kurulunun din özgürlüğü ve inanç temelli politikalar konusunda Trump yönetimine tavsiyelerde bulunacağını belirtmekle yetindi.