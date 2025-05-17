İsrail'den Trump'a tuzak! Orta Doğu turunu hazmedemeyen Netanyahu, ABD başkanı için intikam planı hazırladı

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu turunda İsrail'i dışlamasını hazmedemeyerek karşı hamleye geçti. Israel Hayom tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, Netanyahu, Trump'a yönelik medya stratejileri üretmek amacıyla gizli bir ekip kurdu.

DIŞ HABERLER—İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunda İsrail’i dışlamasını hazmedemeyerek harekete geçti. İsrail basınından Israel Hayom tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, Netanyahu, Trump aleyhine medya stratejileri üretmek amacıyla gizli bir ekip kurdu.

TRUMP'A EKİBİNDEN İHANET

Ekibin en dikkat çekici noktası ise, Trump'ın ekibindeki bazı kilit isimlerin de bu medya stratejisine dahil olduğu iddiası oldu. İsrail lobisi tarafından fonlandığı öne sürülen bu isimler, Trump’ın kararlarını etkilemek ve Orta Doğu politikasını İsrail lehine değiştirmek için perde arkasında çalışıyor.

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TRUMP'A KARŞI "STRATEJİK SALDIRI TASLAĞI" HAZIRLANDI!

Orta Doğu’da yeni ittifaklar arayışı İsrail’in dışlanma korkusunu artırdı. Netanyahu'nun ekibi tarafından hazırlanan stratejik planın, Trump'ın Cumhuriyetçi ve Hıristiyan muhafazakâr tabanı üzerinden baskı oluşturmayı hedeflediği öğrenildi. İsrail'in hoşnutsuzluğunu artırarak Cumhuriyetçi senatörleri ve muhafazakâr yorumcuları harekete geçirmeyi amaçlayan bu planın, Trump'ın kararlarını etkilemek üzere tasarlandığı belirtildi.

İsrail'deki kaynaklar, Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarının Kudüs'te endişe oluşturduğunu ancak hazırlanan "mühimmatın" henüz kullanılmadığını ifade etti. Bir İsrailli bakan, "Trump, Obama ve Biden'dan çok daha savunmasız. Onu en zayıf noktasından vuracağız" dedi.

"ERDOĞAN ÖVGÜSÜNÜ HAZMEDEMEDİ!"

İsrail basınına göre, Trump’ın bu sürpriz övgüsünün arkasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamlelerinin olduğu iddia ediliyor. Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan’ın, Trump ile yaptığı görüşmelerde Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda baskı yaptığı öne sürüldü.

İSRAİL BASINI:ERDOĞAN, TRUMP'I İKNA ETTİ

İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu turunda İsrail’i dışlaması ve Suriye liderine sıcak mesajlar göndermesinin arkasında Ankara’nın diplomatik temaslarının etkili olduğunu savundu. Özellikle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve bölgedeki insani yardımlar konusunda Türkiye’nin üstlendiği rolün, Trump’ın politikasını yumuşattığı öne sürüldü.

NETANYAHU'NUN ACİL DURUM PLANI: TRUMP'IN TABANINI HEDEF ALACAK!

Netanyahu'nun kabinesinde yapılan tartışmalarda, Trump'ın özellikle ikinci döneminde Cumhuriyetçi Parti üzerindeki mutlak kontrolünün zayıflatılabileceği gündeme geldi. Trump'ın, İsrail’e olan desteğini azaltan açıklamalarının ardından, İsrail'in Cumhuriyetçi taban üzerindeki etkisini kullanarak Trump'a karşı bir siyasi hamle başlatabileceği öne sürüldü.

İsrail'in hedefinde, ABD’deki Evanjelist Hristiyanlar ve muhafazakâr yorumcuların desteğini alarak Trump'ın üzerindeki baskıyı artırmak var.

NETANYAHU'NUN "TRUMP STRATEJİSİ": OBAMA VE BİDEN'DAN FARKLI OLACAK!

Netanyahu'nun Trump’a yönelik hazırladığı stratejik planın, Obama ve Biden dönemlerindeki çatışmalardan farklı bir çizgide ilerleyeceği belirtildi. İsrail hükümeti, bu kez Kongre önünde dramatik konuşmalar yerine, Cumhuriyetçi senatörler ve sağ görüşlü medya aracılığıyla Trump’a doğrudan baskı yapmayı hedefliyor.

İsrail'in stratejisinde yer alan bir diğer önemli nokta ise Trump'ın İsrail’e yönelik askeri desteği azaltması durumunda, İsrail lobisinin Kongre'de harekete geçeceği yönünde. Kudüs'teki kaynaklar, "Trump'ı, kendi seçmen tabanında güçsüz gösterecek her adımı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

SURİYE SÜRPRİZİ!

Kudüs'teki yetkililer, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri yatırımlarının artmasından endişe duyduklarını belirtirken, Trump'ın bölgedeki etkisini yeniden değerlendirdiklerini ifade etti. "Trump, Suriye kartını oynarsa İsrail büyük bir jeopolitik baskı altında kalabilir," diyen bir güvenlik yetkilisi, bölgedeki Amerikan desteğinin azalmasının İsrail’i zor durumda bırakabileceğini vurguladı.

NETANYAHU-TRUMP ÇATIŞMASI DERİNLEŞİYOR MU?

Netanyahu'nun Trump'a karşı hazırladığı stratejik plan, İsrail iç siyasetinde de yankı buldu. Muhalefet, Netanyahu'nun ABD ile olan ilişkileri tehlikeye attığını savunurken, hükümet kanadı "Trump İsrail’i sırtından vuruyor" söylemiyle karşılık verdi.