Trump'tan Körfez ziyaretleri sonrası beklenmedik Gazze çıkışı! "Önümüzdeki aylarda iyi işler olacak"

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırıları tüm acımasızlığıyla sürerken, ABD Başkanı Trump'tan Filistinlilere yönelik beklenmedik açıklamalar geldi. Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırıları sürüyor.

"BİNLERCE İNSAN ÖLÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ardından Air Force One uçağında gazetecilere Gazze Şeridi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber Cannes'da Gazze yankıları! Juliette Binoche Filistinli gazeteci Hassona’yı andı

Gazze Şeridi'ndeki duruma ABD'nin yardımcı olması gerektiğini belirten Trump, "Önümüzdeki ay boyunca çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum ve göreceğiz. Filistinlilere de yardım etmemiz gerekiyor. Gazze'de birçok insan açlıktan ölüyor" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları genişletme planlarını destekleyip desteklemediği yönündeki bir soruya Trump, "Her iki tarafı da göz önünde bulundurmalıyız. Biz iyi bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı.