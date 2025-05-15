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Cannes'da Gazze yankıları! Juliette Binoche Filistinli gazeteci Hassona’yı andı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cannes&#039;da Gazze yankıları! Juliette Binoche Filistinli gazeteci Hassona’yı andı
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, Cannes şehrinde önceki gün başladı. Jüri başkanı Juliette Binoche, İsrail’in 16 Nisan’da Gazze’ye düzenlediği saldırıda ailesiyle birlikte hayatını kaybeden 25 yaşındaki Filistinli foto muhabiri Fatma Hassona’yı andı.

Binoche “Bu gece aramızda olmalıydı” diyerek, Hassona’nın belgeselinin festivale seçildiğini saldırıdan bir gün önce öğrendiğini belirtti. Savaş şartlarını belgeleyerek dünyaya ulaştıran Hassona, İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin çektiği, Cannes’da gösterilecek “Ruhunu Avucuna Al ve Yürü” adlı belgeselin kahramanıydı.

DÜNYA YILDIZLARI GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KINADI

Festival öncesinde Richard Gere, Susan Sarandon ve Javier Bardem gibi isimlerin yer aldığı 380’den fazla sanatçı, “Fatma için” başlıklı açık mektupla Gazze’deki soykırımı kınadı. Mektupta, İsrail’in 200’den fazla gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdüğü, sanatçıların ve sivillerin hedef alındığı vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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