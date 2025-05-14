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İsrail savaş uçakları havalandı! Gazze'ye bomba yağıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail savaş uçakları havalandı! Gazze&#039;ye bomba yağıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de hasta ve yerinden edilmiş binlerce insanı Şifa Hastanesi ile bazı sığınma merkezini boşaltmaları konusunda uyardıktan birkaç dakika sonra kentin batısına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehdidinden birkaç dakika sonra Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesindeki bir hedefi bombaladı.

Saldırının ardından herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında Gazze İslam Üniversitesi'nin de bulunduğu Gazze kentindeki çok sayıda okul ve Şifa Hastanesi’ne saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu.

İSRAİL ŞİDDETLİ SALDIRILAR BAŞLATTI

Adraee'nin hedef alacaklarını duyurduğu hizmet binaları Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu Rimal Mahallesi'nde bulunuyor. İsrail ordusunun, saldırı tehdidi yayınladığı bölgeler Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak da biliniyor.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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