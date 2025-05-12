Hollywood yıldızlarından Cannes öncesi açık mektup! Gazze 'soykırıma' karşı sessizliği eleştirdiler

Hollywood yıldızları, Cannes Film Festivali öncesinde açık bir mektup yayınlayarak Gazze'deki "soykırımı" kınadı.

Cannes Film Festivali arifesinde Filistin yanlısı aktivistler tarafından Pazartesi günü yayınlanan açık mektupta, aralarında Richard Gere ve Susan Sarandon'ın da bulunduğu Hollywood'un önde gelen oyuncuları Gazze'deki "soykırımı" kınadı.

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Fransız Liberation gazetesinin yayımladığı mektupta, "Gazze'de soykırım yaşanırken sessiz kalamayız" denildi.

Gazete, mektubun Mark Ruffalo, Javier Bardem, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve eski Cannes galibi Ruben Östlund'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 380 dünya sinema isminin imzasını taşıdığını belirtti.