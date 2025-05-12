Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hollywood yıldızlarından Cannes öncesi açık mektup! Gazze 'soykırıma' karşı sessizliği eleştirdiler

Hollywood yıldızlarından Cannes öncesi açık mektup! Gazze 'soykırıma' karşı sessizliği eleştirdiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollywood yıldızlarından Cannes öncesi açık mektup! Gazze &#039;soykırıma&#039; karşı sessizliği eleştirdiler
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollywood yıldızları, Cannes Film Festivali öncesinde açık bir mektup yayınlayarak Gazze'deki "soykırımı" kınadı.

Cannes Film Festivali arifesinde Filistin yanlısı aktivistler tarafından Pazartesi günü yayınlanan açık mektupta, aralarında Richard Gere ve Susan Sarandon'ın da bulunduğu Hollywood'un önde gelen oyuncuları Gazze'deki "soykırımı" kınadı.

Fransız Liberation gazetesinin yayımladığı mektupta, "Gazze'de soykırım yaşanırken sessiz kalamayız" denildi.

Hollywood yıldızlarından Cannes öncesi açık mektup! Gazze 'soykırıma' karşı sessizliği eleştirdiler - 1. Resim

Gazete, mektubun Mark Ruffalo, Javier Bardem, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve eski Cannes galibi Ruben Östlund'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 380 dünya sinema isminin imzasını taşıdığını belirtti.

Hollywood yıldızlarından Cannes öncesi açık mektup! Gazze 'soykırıma' karşı sessizliği eleştirdiler - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa'dan ilk itiraf geldi: Rusya'ya karşı kaybettik - DünyaAvrupa'dan ilk itiraf geldi: Rusya'ya karşı kaybettikDonald Tusk, Rus istihbaratına işaret etmişti! Rusya'dan Polonya'ya misilleme kararı - DünyaRusya'dan Polonya'ya misilleme kararıNetanyahu-Trump arasında kirli ittifak: Esir serbest kaldı İsrail Gazze'yi vurdu - DünyaNetanyahu-Trump arasında kirli ittifakNetanyahu yönetiminin Hamas çaresizliği! Esirin babasına "ABD'den yardım isteyin" dediler - DünyaNetanyahu yönetiminin Hamas çaresizliği! Esirin babasına "ABD'den yardım isteyin" dedilerNükleer güçler yeniden mi çatışacak? Hindistan, Pakistan'a 'müsamaha göstermeyeceğiz' diyerek duyurdu - DünyaHindistan 'müsamaha yok' diyerek duyurduZelenskiy anlaşmaya imzayı attı! ABD-Ukrayna ortaklığı resmen başlıyor - DünyaABD-Ukrayna ortaklığı resmen başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...