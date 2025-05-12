Netanyahu-Trump arasında kirli ittifak: Esir serbest kaldı İsrail Gazze'yi vurdu

Hamas'ın, İsrail'den habersiz ABD ile anlaşarak ABD-İsrail vatandaşı esir askeri serbest bırakmasının hemen ardından İsrail Gazze'ye yeniden saldırı başlattı. Trump ile görüştüğünü ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Netanyahu, esir askerin kirli ittifakları sayesinde serbest kaldığını söyledi.

Hamas'ın ABD ile anlaştığını açıklayarak, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bırakmasının ardından İsrail, Gazze'ye yeniden saldırılara başladı.

Netanyahu hükümetinden habersiz varılan anlaşmanın ardından İsrail, Gazze'nin Durc Mahallesi'ni vurdu. Netanyahu ise esir askerin serbest kalmasını Gazze'ye yönelik saldırılara bağladı.

ESİR SERBEST KALDI, İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'nde yerinden edilen insanların sığındığı er-Remle Okulu'nun çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda Filistinli bir kadının öldüğü, bir kız çocuğunun da ağır yaralandığı bildirildi.

Saldırı, İsrail ordusunun, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı teslim aldığını duyurmasının ardından düzenlendi.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ: "BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yönetiminin dahli olmadan Hamas ile ABD arasındaki doğrudan görüşmeler çerçevesinde serbest kalan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Edan Alexander'ın, "askeri baskı" sayesinde salıverildiğini iddia etti.

"Askeri baskı" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik baskısının kazanan kombinasyon olduğunu ileri süren Netanyahu, Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e bağlı olduğunu iddia ederek "savaş hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" öne sürdü.