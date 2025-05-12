Trump'tan Hamas'ın jestine cevap: Saat verdi, esir asker çok yakında serbest kalacak

Hamas, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bırakacağını duyurmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, Hamas'ın 2 saat içinde ABD-İsrail vatandaşı esir askeri serbest bırakacağını söyledi.

Gazze'de yeniden ateşkesin sağlanması için ABD ve Hamas arasında yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hamas, dün gece yarısı ABD'ye jest olarak ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bırakacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, esir askerin serbest kalacağı saati açıkladı.

TRUMP SAAT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı 2 saat içinde serbest bırakılacağını belirterek, "Yakın zamana kadar çoğu kişinin artık yaşamadığını düşündüğü ABD vatandaşı Edan Alexander'ın yaklaşık iki saat içinde serbest bırakılacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Alexander'In serbest bırakılmasını sağlayanın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un olduğunu belirten Trump, Witkoff'u bu konuda tebrik etti.

KIZILHAÇ, HAMAS'LA BULUŞMA NOKTASINA GİTTİ

Trump açıklamasının hemen ardından Kızılhaç araçları, Idan Alexander'ı karşılamak üzere Hamas'la buluşma noktasına hareket etti.

Hamas, dün ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından ABD-İsrail çifte vatandaşı olan İsrailli esir asker Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirmişti.