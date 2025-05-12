Hamas neden Türkiye'ye teşekkür etti? Diplomatik kaynaklar açıkladı

Hamas'ın ABD ile yürütülen "Gazze'de ateşkes" görüşmelerinde Türkiye'ye teşekkür etmesinin nedeni belli oldu.

Washington yönetimiyle yürütülen görüşmelerin ardından, Hamas'ın elinde bulunan ABD vatandaşı esirin serbest bırakılacağını açıklaması dikkat çekmişti. Hamas, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye de sürece sağladığı katkılardan dolayı özel bir teşekkür mesajı yayımladı. TRT Haber'e konuşan diplomatik kaynaklar, teşekkürün arkasındaki süreci aktardı.

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"KOLAYLAŞTIRICI ROL" VURGUSU

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, nihai bir anlaşmaya varılması için çaba göstermeye hazır oldukları belirtilirken, Türkiye'nin ara buluculuk çabalarına özel bir vurgu yapıldı.

TRT Haber’e konuşan diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, Hamas ile ABD arasında, özellikle ABD vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılması sürecinde kritik bir arabuluculuk görevi üstlendiğini paylaştı.

Türkiye'nin bu süreçte Hamas’a herhangi bir baskı uygulamaksızın diyalog zemini oluşturması, Washington ile Gazze arasında bir güven ortamı tesis edilmesine büyük katkı sağladı. Ayrıca Türkiye, ABD tarafına, Hamas’ın attığı bu adımın kalıcı barışa yönelik iyi niyet göstergesi olduğunu aktardı.

FİDAN'IN DİPLOMATİK TEMASLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son haftalarda Hamas’la İstanbul, Ankara ve Doha’da kritik temaslarda bulundu. Görüşmelerde Gazze'de ateşkes sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve ABD vatandaşının serbest bırakılması gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Kaynaklar, bu temasların ABD ve Hamas arasındaki iletişimin güçlenmesine zemin hazırladığını ve Türkiye'nin arabuluculuk görevini başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISI"

Türkiye'nin Gazze ateşkes sürecindeki kolaylaştırıcı rolü, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin arabuluculuğunun bölgedeki gerginliği azaltmakla kalmayıp, kalıcı bir barış zemini oluşturma adına da önemli bir adım olduğunu vurguladı.