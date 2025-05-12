Netanyahu yönetiminin Hamas çaresizliği! Esirin babasına "ABD'den yardım isteyin" dediler

Hamas, Trump ile İsrail'den habersiz anlaşarak, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bıraktı. Trump'a jest olarak yapılan takasın ardından Netanyahu yönetiminin çaresizliğine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. ABD-İsrail çifte vatandaşı esirin babası, İsrailli bakanın ABD’den yardım istemelerini tavsiye ettiğini açıkladı.

Hamas, dün gece yarısı ABD ile anlaştığını açıklayarak, ABD-İsrail vatandaşı esir asker Edan Alexander'i serbest bırakacağını duyurdu. Netanyahu hükümetinden habersiz varılan anlaşmanın ardından İsrail'in Hamas'a karşı çaresizliğini ortaya koyan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazze Şeridi'nde tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı esir Itay Chen'in babası, İsrailli bakanın ABD’den yardım istemelerini tavsiye ettiğini açıkladı.

NETANYAHI HÜKÜMETİ ESİRLER İÇİN HİÇBİR ADIM ATMIYOR

İsrail ordu radyosuna konuşan Gazze'de esir tutulan Itay'ın babası Ruby Chen, İsrail hükümetinin oğullarının geri getirilmesi için hiç bir adım atmadığı gerekçesiyle sert bir dille eleştirdi.

İSRAİLLİ BAKAN "BİZDEN DEĞİL ABD'DEN YARDIM İSTEYİN" DEDİ

Chen, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in 2024’te ABD'de büyükelçi olarak görev yaptığı dönemde ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin aileleriyle görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

"İsrail hükümetinden bir bakan bana Amerika'ya gitmemi çünkü orada şansımın daha yüksek olduğunu söylüyor." diyen Chen, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in elinde "59’uncu esir olarak tutulduğunu" söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander, Tel Aviv yönetiminin dahli olmaksızın ABD ile Hamas arasında yürütülen doğrudan müzakereler sonucunda bugün serbest bırakılmıştı.

İsrail'in Kanal 12, "İsrail, ABD-Hamas arasındaki bu temaslardan haberdar değildi" derken, Ynet ise İsrail'in rehine Edan Alexander'ın serbest bırakılması için yapılan müzakerelere katılmadığını duyurmuştu.