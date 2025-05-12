Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Cannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak!

Cannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cannes Film Festivali, kırmızı halıda çıplaklık içeren kıyafetleri yasakladı. Festival yönetimi, "nezaket nedenleriyle" alınan bu kararın özellikle şeffaf ve vücudu ortaya koyan elbise trendini hedef aldığını açıkladı.

Son yıllarda kırmızı halılara damgasını vuran "çıplak elbise" trendi, bu yıl Cannes Film Festivali'nde yer bulamayacak. Festival yönetimi, kırmızı halıda ve diğer etkinlik alanlarında çıplaklığı yasakladığını duyurdu.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE YENİ KIYAFET KURALI

Festivalin resmi internet sitesinde yayınlanan yeni kurala göre, şeffaf danteller veya tül gibi vücudu belirgin şekilde ortaya koyan kıyafetler yasaklandı. Bu kararın, "nezaket nedenleriyle" alındığı ifade edildi. Söz konusu yasak, özellikle şov dünyasında sıkça tercih edilen ve dikkat çekici bulunan "çıplak elbise" stilini doğrudan etkiliyor.

Cannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak! - 1. Resim

GEÇMİŞTE KIRMIZI HALIDA YER BULAN ELBİSELER ARTIK ŞÜPHELİ

Geçen yıl manken Bella Hadid, şeffaf askılı bir Saint Laurent elbiseyle kırmızı halıda boy göstermişti. Benzer şekilde, Nadia Lee Cohen ve Vicky Krieps de festivalde cesur, transparan kıyafetler tercih etmişti. Ancak yeni kurallar doğrultusunda bu tarz kıyafetlerin bu yıl festivalde giyilip giyilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

YASAĞIN SINIRLARI BELİRSİZ

Yeni yönetmelik, kıyafet tercihlerinde açık bir çerçeve sunmak yerine bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. "Çıplaklık" ne kadar teşhir içerdiğinde yasak kapsamına giriyor? Örneğin yalnızca vücut görünürlüğü mü kriter, yoksa kıyafetin genel transparan yapısı mı? Moda dünyası bu sorulara cevap ararken, festivalin tavrı oldukça net: Aşırıya kaçan şeffaflık istenmiyor.

Cannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak! - 2. Resim

Festival yönetiminin bu kararı almasında yalnızca şeffaf elbiselerin yaygınlaşması değil, aynı zamanda bu kıyafetlerin kimi zaman etkinliklerin önüne geçmesi etkili oldu. Örneğin, Bianca Censori'nin Grammy Ödülleri'ne neredeyse çıplak sayılabilecek bir kıyafetle katılması, tartışmaları beraberinde getirmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başkent'te geceyi aydınlatan yangın! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndüAvrupa'dan ilk itiraf geldi: Rusya'ya karşı kaybettik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Koreli Ayla'dan acı haber! Hayatını kaybettiği duyuruldu! Ölüm sebebi de belli oldu - MagazinHayatını kaybetti: Ölüm sebebi belli olduGülden Karaböcek, 50 yıllık sessizliğini ilk kez bozdu! "Ablam bu evliliğe mecbur etti" - Magazin50 yıllık sessizliğini ilk kez bozdu! "Ablam bu evliliğe mecbur etti"Programda ilginç anlar! İddiaların odağındaki fenomenin açıklamaları Müge Anlı'yı çıldırttı: Çok sert tepki gösterdi - MagazinProfilini gören Anlı çıldırdı: Sert tepki gösterdiGamze Özçelik eşi Reshad Strik ile Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem oldu - MagazinÜnlü çift Balkan turuna çıktı! Paylaşımı gündem olduŞarkıcı Alişan'ın dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktı: "Bugün günlerden sensin" - MagazinÜnlü şarkıcının dinmeyen acısı... Sözleri yürek yaktıHülya Avşar ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yıllar sonra bir araya geldi! Dikkat çeken itiraf: "35 yıl önce..." - MagazinYıllar sonra bir araya geldiler! İtirafı dikkat çekti: "35 yıl önce..."
Sonraki Haber Yükleniyor...