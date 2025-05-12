Cannes kırmızı halıya sınırı çekti: Çıplaklık yasak!

Cannes Film Festivali, kırmızı halıda çıplaklık içeren kıyafetleri yasakladı. Festival yönetimi, "nezaket nedenleriyle" alınan bu kararın özellikle şeffaf ve vücudu ortaya koyan elbise trendini hedef aldığını açıkladı.

Son yıllarda kırmızı halılara damgasını vuran "çıplak elbise" trendi, bu yıl Cannes Film Festivali'nde yer bulamayacak. Festival yönetimi, kırmızı halıda ve diğer etkinlik alanlarında çıplaklığı yasakladığını duyurdu.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE YENİ KIYAFET KURALI

Festivalin resmi internet sitesinde yayınlanan yeni kurala göre, şeffaf danteller veya tül gibi vücudu belirgin şekilde ortaya koyan kıyafetler yasaklandı. Bu kararın, "nezaket nedenleriyle" alındığı ifade edildi. Söz konusu yasak, özellikle şov dünyasında sıkça tercih edilen ve dikkat çekici bulunan "çıplak elbise" stilini doğrudan etkiliyor.

GEÇMİŞTE KIRMIZI HALIDA YER BULAN ELBİSELER ARTIK ŞÜPHELİ

Geçen yıl manken Bella Hadid, şeffaf askılı bir Saint Laurent elbiseyle kırmızı halıda boy göstermişti. Benzer şekilde, Nadia Lee Cohen ve Vicky Krieps de festivalde cesur, transparan kıyafetler tercih etmişti. Ancak yeni kurallar doğrultusunda bu tarz kıyafetlerin bu yıl festivalde giyilip giyilemeyeceği belirsizliğini koruyor.

YASAĞIN SINIRLARI BELİRSİZ

Yeni yönetmelik, kıyafet tercihlerinde açık bir çerçeve sunmak yerine bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. "Çıplaklık" ne kadar teşhir içerdiğinde yasak kapsamına giriyor? Örneğin yalnızca vücut görünürlüğü mü kriter, yoksa kıyafetin genel transparan yapısı mı? Moda dünyası bu sorulara cevap ararken, festivalin tavrı oldukça net: Aşırıya kaçan şeffaflık istenmiyor.

Festival yönetiminin bu kararı almasında yalnızca şeffaf elbiselerin yaygınlaşması değil, aynı zamanda bu kıyafetlerin kimi zaman etkinliklerin önüne geçmesi etkili oldu. Örneğin, Bianca Censori'nin Grammy Ödülleri'ne neredeyse çıplak sayılabilecek bir kıyafetle katılması, tartışmaları beraberinde getirmişti.