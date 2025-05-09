Beyazperdede maneviyatı arıyoruz! 6. Sufi Sinema Festivali başladı

Bu sene altıncı defa yapılan Sufi Sinema Festivali’nin genel sanat direktörü İhsan Kâbil: Dünya sinemasından maneviyat temalı filmleri Türkiye’ye getiriyoruz. Doğrusu festivale uygun filmler seçmekte zorlanıyoruz.

MURAT ÖZTEKİN - "Sufi Sinema Festivali” bu sene altıncı defa yola çıktı... 11 Mayıs’a kadar Hazreti Mevlâna’yla özdeşleşen Konya’nın farklı mekânlarda gerçekleştirilecek organizasyon bu sene “sinema günleri” değil, “festival” olarak yoluna devam ediyor.

İslam dünyasından yönetmenlerin maneviyata odaklanan 30’dan fazla film gösterileceği festivalde, senaryo yarışması da gerçekleştirilecek. Ayrıca beş gün boyunca panel, film okuması, konser ve sergiden meydana gelen çeşitli faaliyetler yapılacak.

“İNSAN FITRATINA UYGUN ESERLERE ODAKLANIYORUZ”

6. Sufi Sinema Festivali’ne dair Türkiye gazetesine değerlendirmede bulunan Festivalin genel sanat direktörü İhsan Kâbil sinemada maneviyata odaklandıklarını kaydederek “Dünya sinemasından maneviyat temalı filmleri Türkiye’ye getiriyoruz. Hayattaki her şeyi beyazperdeye aktarmak ile mahremiyeti manevi duyarlılıkla korumak arasında büyük bir fark var. Biz festivalde ikincisine uyan filmlerle hareket ediyor, insan fıtratına uygun eserlere odaklanıyoruz” diye konuşuyor.

GÜNÜMÜZ SİNEMASI FAZLA RAHAT!

“Evet, festivale uygun filmler seçmekte zorlanıyor ve biraz da marjinal görünüyoruz” diyen Kâbil, sözlerine şöyle devam ediyor: Günümüzde sinema filmlerinin belki de yüzde doksanı ‘çok rahat’ bir dilsel anlatım tercih ediyor. Hayattaki gerçekliği birebir filme aktarmanın daha doğru olduğunu düşünüyorlar. Aslında mahzurlarını algılayamıyorlar ve bir açıdan da kolaycılığa kaçıyorlar. Biz ise çocuklara gösterdiğimiz duyarlılığı her yaştan seyirciye göstermeliyiz diye düşünüyoruz.

Bu sene festival olarak yola devam ettiklerini hatırlatan Kâbil “Her geçen yıl tuğla üstüne tuğla koyuyoruz. Sinema günlerinden festivale geçiş yaptık. Zaten birkaç senedir senaryo yarışması düzenliyorduk. Gelecek yıldan itibaren ise senaryo yarışmasıyla birlikte kısa film yarışması da festivale eklenecek. Bu sene 35 film gösterimi ve çeşitli faaliyetlere yer veriyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden önemli sinemacılar misafirimiz oluyor” ifadelerini kullanıyor.