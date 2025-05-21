Savaş kapıda mı? Netanyahu kabinesine ait gizli konuşmalar sızdı! İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında

ABD istihbaratının ele geçirdiği gizli kabine iletişimlerine göre, İsrail hükümeti İran’ın nükleer tesislerini hedef alan bir saldırıya hazırlanıyor.

Amerikan istihbarat kaynaklarına göre İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alan bir saldırı için hazırlık yapıyor.

CNN'e konuşan ABD’li yetkili, İsrail’in askeri seçenekleri değerlendirdiğini ve hareketliliğin arttığı duyurdu.

İstihbarat birimlerinin ele geçirdiği Netanyahu kabinesine ait iletişimler ve gözlemlenen askeri hareketlilik, muhtemel bir saldırının çok yakın olduğu yönünde değerlendirmelere yol açtı.

Bir istihbarat yetkilisi, "İsrail’in İran’ın bir nükleer tesisine saldırma ihtimali son aylarda önemli ölçüde arttı" dedi.

Ayrıca elde edilen bilgiler arasında hava mühimmatlarının taşındığı, askeri hava tatbikatlarının tamamlandığı ve sahada hareketliliğin gözlemlendiği aktarıldı.

İlgili Haber "İsrail, İran'ı vurabilir" iddiası! Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

WASHİNGTON'DA DİPLOMASİ, TEL AVİV'DE ALARM

Trump yönetimi, İran’la yürütülen nükleer müzakerelerde diplomatik çözüm hedeflerken, İsrail’in diplomatik sürece güvenmediği ve tek taraflı bir askeri müdahale ihtimali üzerinde durduğu iddia ediliyor.

"TRUMP İRAN KONUSUNDA İSRAİL'İ TERK EDECEK"

ABD'nin İsrail’e dolaylı askeri destek verip vermeyeceği konusunda ise belirsizlik hakim. ABD’li bir kaynak, "Tahran’ın büyük bir provokasyonda bulunmaması hâlinde, ABD’nin şu aşamada İsrail’e doğrudan destek vermesi düşük ihtimal" ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN ASKERİ KAPASİTESİ YETERSİZ OLABİLİR

ABD’li kaynaklara göre, İsrail’in İran’daki yeraltı nükleer tesislerine etkili bir saldırı gerçekleştirebilmesi için ABD desteğine ihtiyacı var. özellikle havada yakıt ikmali ve derin nüfuzlu mühimmatlar için geçerli olduğu tespiti yapıldı.

İsrailli kaynaklar ise ABD'nin İran’la “kabul edilemez” bir anlaşma yapması hâlinde İsrail’in tek başına harekete geçmeye hazır olduğunu CNN’e doğruladı.

İRAN: URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDEN VAZGEÇMEYİZ

İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bu hafta yaptığı açıklamada, ABD’nin nükleer program üzerindeki taleplerini "büyük bir hata" olarak niteledi. Hamaney, "İran, zenginleştirme hakkından asla vazgeçmeyecek" demişti.

Washington’ın temsilcisi Steve Witkoff ise İran’ın zenginleştirme kapasitesine "yüzde bir bile" izin verilemeyeceğini ifade etti.