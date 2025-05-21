"İsrail, İran'ı vurabilir" iddiası! Petrol fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

Brent petrolün varil fiyatı %1,5 yükselişle 66,40 dolara doğru hareketlendi. ABD basınında yer alan “İsrail'in, İran nükleer tesislerine saldırı hazırlıkları yaptığı” yönündeki iddialar stresi artırdı. Bu arada ticaret savaşlarında gerilim azalsa da belirsizliğin sürmesi ve ABD’de petrol stoklarının artması, fiyatlarda daha hızlı yükselişin önüne geçiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Petrol fiyatlarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde %1,5 yükselişle 66,40 dolara doğru ivmelendi. ABD basınında yer alan “İsrail'in, İran nükleer tesislerine saldırı hazırlıkları yaptığı” yönündeki iddialar, petrol fiyatları üzerinde de stresi artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ

Bu iddia ile, dünya petrol ticaretinin %30’unun gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nın kapanabileceğine yönelik endişeler de arttı. İsrail’in, saldırıları gerçekleştirme konusunda kesin bir karar alıp almadığının belirsiz olduğu da belirtilirken; Tahran ile ABD arasında devam eden nükleer program müzakerelerinin önemli olduğu ileri sürülüyor.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin, önceki hafta sonu tariflerde ciddi indirimle çözülmesinin ardından, küresel büyüme endişeleri de bir miktar azalmış ve petrol fiyatlarında yön yukarı dönmüştü. Ancak bu konuda da devam eden belirsizlik, fiyatlarda daha fazla yükselişin önüne geçiyor.

STOKLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil arttığı da açıklandı. Piyasalarda stokların 1,85 milyon varil düşeceği tahmin ediliyordu. Petrolde bu stok artışı da fiyatları frenledi.

AKARYAKIT FİYATLARI

Bu arada iç piyasalara bakıldığında akaryakıt fiyatlarında mevcut durumda değişim beklenmiyor. Brent fiyatında 67 dolar ve üzerinin görülmesi halinde, akaryakıta yansımasının olabileceği ifade ediliyor.

21 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 46,84 TL ve motorinin litresi de 46,11 TL’den satılıyor.