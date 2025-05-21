Altın fiyatlarında yön yeniden yukarı! Neden yükseliyor? Hangi seviyeler kritik?

Altın fiyatlarında son dakika! 21 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.125 TL ve ons altın 3305 dolardan güne başlıyor. Altında bu hafta %3’lük yükseliş yaşanıyor. Moody’s tarafından not indiriminin ardından ABD ekonomisine dair belirsizliklerin artması, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin uzaması ve Orta Doğu’da gerilimin tırmanması, altın fiyatlarında güvenli liman alımlarını destekledi. Onsta 3250 dolar destek ve 3350 dolar direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Altın fiyatlarında bu hafta dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Küresel piyasalarda işlem gören ons fiyatı bugün 3305 doları test etti ve son 1,5 haftanın zirvesini gördü. Onsta bu hafta değer artışı %3’e ulaştı.

21 MAYIS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

İçerde de spot piyasada işlem gören 21 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4.125 TL’ye yükseldi. Çeyrek altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.825 TL’den gerçekleşiyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 4.130-4.180 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelere bakıldığında geçen hafta Moody’s tarafından ABD’nin notunun “yüksek borçluluk” uyarısıyla düşürülmesinin ardından piyasada belirsizlik arttı.

Buna karşılık Başkan Donald Trump da, federal hükümetin 36,2 trilyon dolar olan borcuna, 3-5 trilyon dolar daha ekleyeceği tahmin edilen kapsamlı bir vergi indirimi tasarısı için çabalarını sürdürüyor.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Analistler, Moody’s’in not indiriminin sermaye maliyetini artırarak ABD ekonomisi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Yatırımcıların da ABD devlet tahvillerine olan iştahının azalabileceği endişeleri artıyor. Bu gelişmelerle birlikte 10 yıllık tahvil faizlerinde %4,50’ye yakın görünüm sürerken, dolar endeksinin (DXY) tekrar 100 sınırına gerilemesi, altın fiyatlarını destekledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin uzaması ve İsrail’in Gazze’ye saldırılarını artırması da jeopolitik risklerde artışa işaret etti.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin düşmesi ile birlikte altın fiyatlarında da daha fazla yükselişin yaşanmadığını belirterek, teknik olarak 3250 doların destek ve 3350 doların direnç olarak takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.