Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş! BİST 100, haftaya düşüşle başladı

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftaya %1,60 değer kaybıyla başladı ve 9514 puandan kapanış yaptı. Buna karşılık Bankacılık endeksinde pozitif ayrışma dikkat çekti. Öte yandan ABD ekonomisine dair belirsizlikler ve Çin’den gelen rekor talep ile ons altın fiyatı, akşam saatlerinde %1,40 primle 3275 dolara yöneldi. Gram altın 4090 TL’ye çıkarken, fiyatlar son 1 haftanın da zirvesine yöneldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda resmî tatilin ardından haftanın ilk işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü %1,60 değer kaybıyla birlikte 9514 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi bugün %1 civarında prim yaparak BİST 100’den pozitif ayrıştı. Sınai endeks ve Hizmetler endeksinde ise %1’in üzerinde değer kayıpları dikkat çekti.

Analistler, endekste 9500-9600 aralığını önemli bir destek bölgesi olarak gösterirken, bu bandın aşağı kırılması halinde satış baskısının da artabileceği uyarısında bulunuyor.

ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, piyasalarda mart ayında yaşanan hareketlilikle ilgili olarak, “Ekonomi programı patikasında gidiyor ve etkisini gösteriyor. Son iki haftada döviz rezervlerinde yeniden toparlanma görüldü. CDS, 90 baz puanın üzerinde düşüş gösterdi. Her şey dezenflasyon için hazır ancak hiçbir tedavi yan etkisiz değil. Bazı sektörlerde aksaklıklar olduğunun farkındayız. Yan etkileri gidermek için kısa vadeli çözümlere bakıyoruz" dedi.

İlgili Haber Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu belli oldu

İÇ PİYASALARDA GELİŞMELER

İç piyasalarda günün önemli verilerine bakıldığında; Merkez Bankası tarafından nisan ayı konut fiyat endeksi açıklandı. Buna göre konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 32,9 oldu. Aylık artış hızı ise yüzde 1,5'e olarak gerçekleşirken, fiyatlarda reel olarak yüzde 3,6 gerileme kaydedildi.

Öte yandan Tüketici Güven Endeksi mayısta, yüzde 1,1 oranında arttı ve 84,8 oldu.

DIŞ PİYASALARDA GELİŞMELER

Küresel piyasalara bakıldığında ise tarife geriliminin etkilerinin giderek zayıfladığı görülüyor. Buna karşılık ABD'nin kredi notunun Moody's tarafından düşürülmesinin ardından, doların küresel çapta değer kaybetme ihtimali daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Geçen hafta 101,80’e kadar yükselen dolar endeksi, bugün 100,40 seviyelerinde denge arayışını sürdürüyor.

FED ÜYELERİNDEN KRİTİK SİNYAL

Öte yandan FED’in faiz indirimi planlarına dair önemli açıklamalar da geliyor. New York FED Başkanı John Williams ve Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimi için eylüle kadar beklenebileceğini ifade etti. Her iki üye de ekonomik görünümdeki belirsizliğe atıfta bulundu.

İlgili Haber Altının kilogram fiyatı 4 milyon 110 bin liraya yükseldi

ALTINDA “BELİRSİZLİK” FİYATLAMASI

ABD ekonomisindeki bu belirsizlikler altın fiyatlarında da yükselişi destekledi. Gün içerisinde 3204 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, akşam saatlerinde %1,40 civarında primle 3275 dolara yöneldi.

Serbest piyasada gram fiyatı da 4.090 TL’yi gördü. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 4.165 TL’den ve çeyrek altın satış fiyatı da 6.795 TL’den gerçekleşiyor.

İlgili Haber Çin'den kredi faizlerinde indirim

ÇİN’DEN REKOR ALTIN ALIMI!

Bu arada Çin’in, altında 3500 dolar ile rekor seviyelerin test edildiği geçen ay 127,5 ton ithalat yaptığı açıklandı. Bu miktar, son 11 ayda gerçekleşen en yüksek altın ithalatında da işaret etti. Tarife gerilimi azalsa da Çin başta olmak üzere Asyalı yatırımcıların altın ETF’lerine ilgisi devam ediyor. Merkez bankaları da rezerv çeşitlendirmek için alımlarını sürdürüyor.