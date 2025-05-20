Ev ve araba almak için altın satmak mantıklı mı? İslam Memiş'ten kritik uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılın ikinci yarısında altının bu kadar çok kazandırmayacağını belirten Memiş, ev ve araba almak için altın biriktirenlere önemli bir çağrı yaptı.

Ekonomist İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Yasemin Bozkurt'un sorularını cevaplayan Memiş, "Ev ve araba almak için altın bozdurulur mu?" sorusuna cevap verdi.

SON ALIM FIRSATI İÇİN RAKAM VERDİ

Altın alacaklara önemli bir mesaj veren Memiş, "Üçüncü dalgayı bekliyoruz. Dün ons altında 3.250 dolar, gram altında 4.160 lira seviyesi görüldü. Panik yapmaya gerek yok. Üçüncü dalış süreci bitmeden pozisyon almamak lazım. Kısa vadede ons altında 3.100 dolar seviyesinin altına, gram altında yılın son alım fırsatı olan 4 bin liranın altına sarkmalar bekliyorum. Bu son alım fırsatları olduktan sonra altın kaldığı yerden yükselişlerine devam eder gibi duruyor." dedi.

"PANİK YAPMAYAN KAZANDI"

Panik yapmayanın kazandığını belirten Memiş, "Nisan ayında altında zirveler görünmüştü. Gram altın tarafında 4.350 lira, ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi... Altın yatırımcısını sık sık uyardım. Panik yapmayan, sabreden yatırımcılar kazandı. Geçen hafta 3.968 liraydı gram altın, ons altın 3.120 dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla bekleyen kazanıyor." ifadelerini kullandı.

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EV VE ARABA ALMAK İÇİN ALTIN SATILIR MI?

Altın satıp ev ve araba alacaklara da seslenen Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Altın yılın ikinci yarısında bu kadar kazandırmayacak. Hedef ons altında 3.500 dolar, gram altında 4.500 lira seviyesi. Onun da üzerinde maksimum 4.750 lira seviyesi var. 2026'da ise 6 bin lira hedefi var. Altını ev almak için araba almak için biriktirenler var ise, satış fırsatlarını kaçırmışsa tekrar kararlarını gözden geçirmesi lazım. Bundan sonraki süreçlerde farklı yatırım araçlarının öne çıktığını göreceğiz. Bitcoin, gümüş gibi... "