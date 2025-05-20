Altın almak için acele etmeyin! İslam Memiş "alım fırsatı" için rakam verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçen hafta alım fırsatını kaçıranlara seslenen Memiş, "Üzülmeyin. Tekrar bir fırsat verecektir" dedi. Memiş, alım fırsatı için rakam da verdi.

Ekonomist İslam Memiş, kendi Youtube kanalında altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Altında yeni alım fırsatları geleceğini belirten Memiş, yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

"ONS ALTINDA 3.100 DOLARA KADAR DÜŞÜŞ BEKLİYORUM"

Ons altındaki düşüş beklentisini paylaşan Memiş, "Ons altın tarafında 3.100 dolar seviyesinin altına gerileyince buradan bir tepki yükselişi göreceğiz. 3.250 dolar seviyesine kadar yükselebilir öngörüm vardı. Şu anda 3.200 dolar seviyelerinde. 3.250 dolar seviyesi test edilir ve oradan bir düşüş olur. 3.100 dolar seviyesine kadar düşüş beklediğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ ALIM ÖNERİSİ

Kademeli alım öneren Memiş, "Geçen hafta dediğim gibi kademeli alım yapılabilir. Kademeli alım yapan arkadaşlarımız 2 kez bu fırsattan yararlandı, şimdi üçüncü kez kademeli alım için bekliyorlar. Gram altın tarafında kademeli alım yapan arkadaşlarımız geçen hafta 2 hamle ile bu işi bitirdi. Şimdi 3. ve 4. hamleleri kaldı." şeklinde konuştu.

ALIM İÇİN RAKAM VERDİ

Gram altında alım için rakam veren Memiş, "Yine ons altını takip etmeye devam ediyoruz. Ons altın ne zaman 3.100 dolar altına sarkar, gram altın tekrar 4 bin lira seviyesine sarkmalar kaçınılmaz olur.Geçen hafta alımları kaçıran arkadaşlar üzülmeyin. Tekrar bir fırsat verecektir. Üçüncü dalışı beklemeye devam ediyoruz. 4 bin lira seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Gram altın tarafının ons altından olumsuz etkilenmesini bekliyorum. Aşağı yönlü hareketlerde 4 bin lira seviyesinin altında alımlar yapılabilir." dedi.

ELİNDE ALTINI OLANLAR NE YAPMALI?

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Elinde altın bulunanların panikle satış yapmasını önermiyorum. Gram altın tarafında yılın ikinci yarısından itibaren tekrar yükseliş bekliyoruz."