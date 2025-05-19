Türklerin KKTC'den ev alma hakkında değişiklik! En fazla...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türk vatandaşlarının ve yabancıların adadan ev haklarını artırdı. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Türk vatandaşlarının ve yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ev alma haklarında değişikliğe gidildi.

TÜRK VATANDAŞLARINA 6 DAİRE, 3 VİLLA HAKKI

Buna göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

YABANCILARA 3 DAİRE VEYA 2 VİLLA HAKKI

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.