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Haberler > Ekonomi > Türkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler 

Türkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan ile Pakistan Kaşmir krizi nedeniyle çatışmalar yaşadı. Türkiye bu süreçte Pakistan'a destek verirken, Hindistan da Türk mallarına ve turizm sektörüne yönelik boykot başlattı. Ancak, Türkiye'nin karşılık vermesi durumunda Hindistan milyarlarca dolar zararlı çıkacak. İşte detaylar... 

Hindistan ile Pakistan arasında başlayan çatışmalar, ticari olarak Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'nin Keşmir meselesinden dolayı Pakistan'a verdiği destek, Hindistan tarafından tepkiyle karşılandı. Hindistan, yaşananların ardından Türkiye'ye yönelik boykot kararı aldı. 

HİNDİSTAN'IN BOYKOT KARARI TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Turizm sektöründe iptaller başlarken, Mumbai Havalimanı'nın tüm operasyonlarını yürüten Çelebi'ye yasak geldi. Bazı alanlardaki iş birlikleri durdurulurken, son olarak ise Hindistan, Türk mallarına boykot kararı aldı. Peki, Hindistan'ın boykot kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? 

Türkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler  - 1. Resim

İHRACATIMIZ 1.3 MİLYAR DOLAR, İTHALATIMIZ 6,4 MİLYAR DOLAR 

Hindistan hem ticarette hem de turizmde Türkiye’nin büyük ortakları arasında yer almıyor. Türkiye 2024’te 1,3 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç ettiği Hindistan’dan 6,4 milyar dolarlık ithalat yaptı. Ülkemizin geçen yılki 261,9 milyar dolarlık toplam ihracatının yalnızca yüzde 0,5’i Hindistan’a gerçekleştirildi. Hindistan, Türkiye ithalatının da sadece yüzde 2’sini karşıladı.

Türkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler  - 2. Resim

BOYKOTTAN HİNDİSTAN ZARARLI ÇIKACAK 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ihracatçı birliklerinin temsilcileri Hindistan'ın boykotuyla oluşan kayıpları telafi edebilecek güçte olduklarını ve boykottan Hindistan'ın zararlı çıkacağını söyledi. 

Sektör temsilcileri, "Rakamlar çok büyük olmasa da biz zaten bir satıyorsak Hindistan'dan 6 alıyoruz. Türkiye Hindistan’a karşılıklılık esasına göre cevap verirse işler tersine döner. Hindistan'a karşı verdiğimiz 5 milyar dolar civarındaki dış açığımız iyileşir. Zira Türkiye, Hindistan’dan aldığı birçok ürünü yerli üretimle ikame edebilir veya alternatif pazarlardan karşılayabilir" ifadelerini kullandı. 

Türkiye'ye boykot başlatmışlardı! Milyarlarca dolar zarar edecekler  - 3. Resim

2024'TE TURİST SAYISI 330 BİNLE SINIRLI KALDI

Hindistan kamuoyunda Türkiye’ye yönelik boykot kampanyasının en hızlı etkisinin turizm sektöründe hissedildiği iddia ediliyor. Hint tur operatörleri Türkiye’ye yapılan seyahatlerde ciddi iptaller yaşandığını açıklasa da Türk turizm sektörü temsilcileri bu duruma oldukça sakin ve temkinli yaklaşıyor. Türkiye 2024'te 62,2 milyon turisti ağırlarken, Hindistan'dan tatil için gelen ziyaretçi sayısı 330 bin kişi ile sınırlı kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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