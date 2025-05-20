Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu belli oldu

Merkez Bankası "kısa vadeli dış borç stoku" verisini açıkladı. Böylece Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç miktarı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mart ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında azalarak Mart ayı itibarıyla 172,7 milyar ABD doları oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artarak 77,8 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 4,2 oranında azalarak 30,2 milyar dolar oldu.

BANKALARIN YURT DIŞI KREDİLERİ

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında azalarak 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,1 oranında artışla 18,5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 oranında artışla 19,5 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 0,9 oranında artarak 21,3 milyar dolar oldu. Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artarak 64,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,5 oranında artarak 60,7 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,9 azalarak 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35’inin dolar, yüzde 26’sı euro, yüzde 24’ünün Türk Lirası ve yüzde 15’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Mart ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlendi.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREK DIŞ BORÇ

2025 Mart ayı itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 224,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.