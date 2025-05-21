İhtiyaç kredilerine faiz freni! İşte 100 bin TL'nin güncel geri ödemesi

BDDK tarafından açıklanan verilere göre ihtiyaç kredilerinde yükseliş ivmesi, son 3 haftanın en düşük düzeyinde gerçekleşti. Faizlerde son dönemde yaşanan artış, tüketiciyi de ‘bekleme’ konumuna geçirdi. 100 bin TL ihtiyaç kredisi için en düşük oranlar hangi bankada? 12, 24 ve 36 ay vadede güncel geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL- Merkez Bankası tarafından fiyat istikrarı için uygulanan sıkı para politikası faizlerde yükselişe sebep olurken, tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredisi faizlerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

BDDK tarafından açıklanan son verilere göre;

İhtiyaç kredilerinin büyüklüğü 9 Mayıs ile biten haftada 1 trilyon 629,55 milyon liraya ulaştı.

Biri önceki hafta söz konusu kredi hacmi 1 trilyon 621,20 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Böylece önceki hafta ihtiyaç kredisi hacminde 8,35 milyar liralık artış yaşandı.

TÜKETİCİLER BEKLEMEYE GEÇTİ!

Bu arada açıklanan veriler ihtiyaç kredilerinin artış hızının son 3 haftanın en düşük seviyesinde kaldığını da gösterdi. Faiz oranlarındaki yüksek seyrin tüketicileri “bekleme” konumuna geçirdiği ifade ediliyor.

VADE UZADIKÇA FAİZ DÜŞÜYOR, FAKAT!..

Bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, vadeye göre farklı oranlar öne çıkmakla birlikte; taksit sayısı uzadıkça oranların düştüğü ancak faiz yükünün de arttığı görülüyor.

100 bin TL kredi için vadeye göre en düşük oranı sunan bankalar ve güncel geri ödeme tabloları ise şöyle oluşuyor:

100 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

Finansman Tutarı: 100 bin TL

100 bin TL Finansman Vadesi: 12 ay

12 ay Finansman Oranı: %3,89 (Kâr Payı Oranı)

%3,89 (Kâr Payı Oranı) Aylık Taksit: 11 bin 319 TL

11 bin 319 TL Toplam Geri Ödeme: 136 bin 326 TL

136 bin 326 TL Net finansman maliyeti: %36,32

%36,32 Banka: Vakıf Katılım

100 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

Kredi Tutarı: 100 bin TL

100 bin TL Kredi Vadesi: 24 ay

24 ay Kredi Oranı: %2,99

%2,99 Aylık Taksit: 6 bin 483 TL

6 bin 483 TL Toplam Geri Ödeme: 156 bin 168 TL

156 bin 168 TL Net finansman maliyeti: %56,16

%56,16 Banka: ON Dijital (Yeni müşteri)

100 BİN TL KREDİ/36 AY VADE