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Trump'tan Netanyahu'ya talimat! Gazze'deki savaşı bitirmesini istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de devam eden savaştan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve yardımcılarına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya savaşı bitirmesini istediğini iletmelerini söyledi.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de devam eden savaşın sona erdirilmesi için Tel Aviv'e talimat verdi. 

Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Gazze için hayal kırıklığına uğradığını vurgulayarak “Başkan Gazze'de olanlardan dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Savaşın sona ermesini, rehinelerin evlerine dönmesini, yardımların gitmesini ve Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasını istiyor" dedi. 

Trump'tan Netanyahu'ya talimat! Gazze'deki savaşı bitirmesini istedi - 1. Resim

TEL AVİV'E BASKI SÜRÜYOR

Yetkili "Trump'ın bölgeye yaptığı ziyaretten bu yana geçen günlerde ABD hem İsrail'e hem de Hamas'a Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan yeni bir rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul etmeleri için baskı yapıyor" açıklamasında bulundu.

Trump'tan Netanyahu'ya talimat! Gazze'deki savaşı bitirmesini istedi - 2. Resim

ABD'NİN HAMAS VE İSRAİL İLE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Witkoff, Netanyahu ve başdanışmanı Ron Dermer ile doğrudan, Hamas liderliğiyle ise Filistin asıllı Amerikalı işadamı Bishara Bahbah'ın aracılık ettiği bir arka kanal üzerinden görüşüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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