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Ruslar duyurdu! Putin ve Trump'ın saat kaçta görüşeceği belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ruslar duyurdu! Putin ve Trump&#039;ın saat kaçta görüşeceği belli oldu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin TSİ 17.00’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞME ELE ALINACAK

Dünyanın kilitlendiği görüşme öncesi konuya ilişkin açıklama Kremlin Sarayı’ndan geldi. Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin ele alınacağını belirtti.

Ruslar duyurdu! Putin ve Trump'ın saat kaçta görüşeceği belli oldu - 1. Resim
Dmitriy Peskov

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 17.00’de gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, iki lider arasındaki görüşmenin "önemli" olduğunu söyledi. Rus sözcü iki liderin gerçekleştireceği görüşmenin "yapıcı" olacağını bildirerek liderlerin görüşmesinin ardından nasıl bir karar vereceğinin şartlara bağlı olduğunu bildirdi. Peskov, "Görüşme kendilerinin neye karar vereceğine bağlı olacak. Kararları iki başkan verecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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