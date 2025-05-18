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Putin'den Batı'ya gözdağı: Ukrayna'da istediğimiz sonucu alacağız!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Putin&#039;den Batı&#039;ya gözdağı: Ukrayna&#039;da istediğimiz sonucu alacağız!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanması ve Rusya'nın güvenliğinin korunmasını hedeflediklerini açıkladı.

Rus devlet kanalı Rossiya 1'e verdiği röportajda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunu" sürdürmek için gerekli güce sahip olduğunu vurguladı.

"YETERLİ GÜCÜMÜZ VAR"

Putin, 2022'de başlatılan operasyonun Rusya'nın istediği ve mantıklı bir sonuca ulaşacağını belirtti. "Bu sonuç da mevcut krizin nedenlerini ortadan kaldırmak, uzun vadeli sürdürülebilir barış için koşullar oluşturmak ve Rus devletinin güvenliğini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ukrayna'da Rusça konuşan insanların çıkarlarını koruma amacında olduklarını da sözlerine ekledi.

İSTANBUL'DA MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna, üç yılın ardından ilk doğrudan müzakerelerini 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirmişti.

RUSYA ATEŞKES İÇİN 4 BÖLGEYİ ŞART KOŞTU

İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti. Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

"MÜZAKERELER TAMAMEN KAPALI KAPILAR ARDINDA YÜRÜTÜLMELİ"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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