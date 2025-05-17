Kremlin'den İstanbul açıklaması! "Zelenskiy ve Putin bir araya gelebilir"

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde kritik bir dönemece girildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı son dakika açıklamasında, İstanbul’da varılan anlaşmaların uygulanması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yüz yüze görüşebileceğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peskov iki ülkenin ateşkes için şart listelerini güncellemeyi kabul ettiğini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü, müzakerelerin ilk somut adımının İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanması olacağını ifade etti. Anlaşmanın bir parçası olarak, 1.000'er esir karşılıklı olarak takas edilmesi planlandı.

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ZELENSKİY-PUTİN GÖRÜŞMESİ İÇİN ŞARTLI ONAY!

Kremlin Sözcüsü, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında belirli mutabakatlara varılması halinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesinin mümkün olduğunu belirtti.

"Öncelikle heyetler arasındaki anlaşmaların tamamlanması ve belge imzalanırken Ukrayna tarafından atanmış yetkililerin imzası gerekiyor" diyen Peskov, müzakerelerin halen kapalı kapılar ardında sürdüğünü ve böyle devam etmesi gerektiğini vurguladı.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN SİNYAL!

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti. Ancak, böyle bir temasın uygun görülmesi halinde Kremlin'in taraflara bilgi vereceğini belirtti.

"İstanbul’daki görüşmelerden bu yana Rusya ile ABD liderleri arasında doğrudan bir temas gerçekleşmedi," diyen Kremlin Sözcüsü, muhtemel bir telefon görüşmesinin müzakerelere nasıl yansıyacağına dair yorum yapmaktan kaçındı.

RUS HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK YOK!

Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde Rus heyetinin kompozisyonunun değiştirilmesinin planlanmadığını açıkladı.Görüşmelerin, İstanbul’da varılan anlaşmaların uygulanması odaklı olarak devam edeceğini söyledi.