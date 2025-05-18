Rusya'dan sürpriz İstanbul hamlesi: Ukrayna için anlaşma taslağı geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından Moskova'nın Ukrayna'da ateşkes taleplerini içeren bir belge hazırlayacağını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'daki çatışmaların son bulması amacıyla sürpriz bir hamleye imza attı. Moskova yönetimi, ateşkes şartlarını içeren kapsamlı bir anlaşma taslağı hazırlayacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bu kritik gelişmeyi kamuoyuna açıkladı.

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Rubio, yaptığı açıklamada, "Çeşitli konuları ele aldık. Lavrov, bana ateşkes için taleplerini özetleyen bir belge hazırlayacaklarını ve bunun daha kapsamlı müzakerelere yol açacağını ifade etti" dedi.

Görüşme sırasında Lavrov'un, 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerle ilgili düşüncelerini de öğrenmek istediğini belirten Rubio, Kiev yönetiminin de kendi ateşkes planı üzerinde çalışacağını ekledi.

Rubio, her iki tarafın önerilerinin birbirine "yeterince yakın" olmasını umduğunu ifade etti.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ ÖNE ÇIKTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, Lavrov ve Rubio, 17 Mayıs'ta Amerikan tarafının girişimiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Lavrov, görüşmede Kiev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakerelerini yeniden başlatma önerisini kabul etmesinde ABD'nin olumlu rolüne dikkat çekti.

Lavrov ayrıca, Moskova'nın bu süreçte Amerikalı muhataplarıyla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDE MASAYA KONAN ŞARTLAR

İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde, Rusya'nın sunduğu çözüm önerileri masaya yatırıldı. Rusya, Ukrayna birliklerinin Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini ve bu geri çekilmenin ardından ateşkes sağlanmasını talep etti. Ek olarak, Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın uluslararası alanda Rusya toprağı olarak tanınmasını istedi.

Kiev'in tarafsız bir devlet statüsüne geçmesi, kitle imha silahlarına sahip olmaması ve müttefiklerinin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, savaştan doğan zararların tazmini konusunda tarafların tüm taleplerden vazgeçmesi de şartlar arasında yer aldı.