İstanbul görüşmeleri sonrası ABD ve Rusya arasında ilk temas!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, diplomasi sahnesinde yeniden gündeme oturdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılan telefon görüşmesinde, İstanbul'da sağlanan ateşkes müzakerelerinin devam ettirilmesi konusunda önemli adımlar değerlendirildi.

WASHİNGTON'UN OLUMLU ROLÜ VURGULANDI

Lavrov, yaptığı açıklamada, Kiev'in Putin'in müzakerelere yeniden başlama teklifini kabul etmesinde Washington'un olumlu bir rol oynadığını belirtti. Moskova'nın, Ukrayna'daki çözüm arayışlarında ABD ile ortak çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, İstanbul görüşmelerinde elde edilen kazanımların devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

ESİR DEĞİŞİMİ VE ATEŞKES VİZYONU MASADA

Telefon görüşmesinde, esir değişimi ve ateşkes için gerekli koşulların hazırlanması da ele alındı. Rubio, Washington'un bu süreçte aktif bir şekilde destek vermeye devam edeceğini belirtti. ABD'nin hazırladığı taslak anlaşmaya göre, esir değişimleri hızlandırılacak ve tarafların karşılıklı güven tesis etmesi sağlanacak.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİNDE MASAYA KONAN ŞARTLAR

İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde, Rusya'nın sunduğu çözüm önerileri masaya yatırıldı. Rusya, Ukrayna birliklerinin Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini ve bu geri çekilmenin ardından ateşkes sağlanmasını talep etti. Ek olarak, Kırım, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın uluslararası alanda Rusya toprağı olarak tanınmasını istedi.

Kiev'in tarafsız bir devlet statüsüne geçmesi, kitle imha silahlarına sahip olmaması ve müttefiklerinin Ukrayna topraklarına asker konuşlandırmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, savaştan doğan zararların tazmini konusunda tarafların tüm taleplerden vazgeçmesi de şartlar arasında yer aldı.

ABD TASLAĞI FARKLI BİR VİZYON SUNUYOR

ABD’nin hazırladığı taslak anlaşma ise bazı farklılıklar içeriyor. Washington’un taslağında Ukrayna birliklerinin çekilmesi şartı yer almazken, Kırım'ın yalnızca "de jure" olarak tanınması önerildi. Donetsk ve Luhansk'ın ise sadece "de facto" olarak kabul edilmesi öngörüldü.

ABD ayrıca Ukrayna’nın savaş tazminatı almasını desteklerken, Moskova’nın bu teklife sıcak bakmadığı biliniyor.