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İstanbul'da barış müzakerelerinde çarpıcı kulis: Putin'in ateşkes şartı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da barış müzakerelerinde çarpıcı kulis: Putin&#039;in ateşkes şartı ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine dair, çapıcı bir kulis bilgisi geldi. İsmini açıklamayan Ukraynalı bir kaynak, Rusya'nın ateşkes şartını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında 4 yıldır süren savaşın sona ermesi için barış masası İstanbul'da kuruldu. Tüm dünya Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen zirveden çıkacak sonuca odaklandı. 15 Mayıs'ta başlayan görüşmelere dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus tarafının ateşkes şartını açıkladı.

RUSYA ATEŞKES İÇİN 4 BÖLGEYİ ŞART KOŞTU

İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti. Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

"MÜZAKERELER TAMAMEN KAPALI KAPILAR ARDINDA YÜRÜTÜLMELİ"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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