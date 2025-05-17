İstanbul görüşmeleri sonrası dronlu saldırı! Rusya yolcu otobüsüne saldırdı: Çok sayıda Ukraynalı hayatını kaybetti

İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin hemen ardından, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik feci bir saldırı gerçekleştirildi. Yolcu otobüsünü buran Rus dronları, çok sayıda Ukraynalının ölmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy saldırıyı “sivillerin kasten öldürülmesi” olarak tanımladı.

Türkiye'de gerçekleşen Ukrayna-Rusya barış müzakerelerinin ardından, sıcak savaş kanlı yüzünü tekrar gösterdi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Ukraynalı yetkililere göre, Rusya’nın kuzeydoğu Ukrayna’daki Bilopillia kentinde düzenlediği insansız hava aracı (drone) saldırısında bir yolcu otobüsü vuruldu. Cumartesi günü (17.05.2025) gerçekleşen saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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Fox News'den edinilen bilgilere göre, saldırı Rus ve Ukraynalı yetkililerin yıllar sonra ilk kez doğrudan barış görüşmesi gerçekleştirmesinden sadece birkaç saat sonra meydana geldi. Ancak 2022 Şubat’ında Moskova'nın başlattığı işgalin ardından taraflar, ateşkes konusunda anlaşmaya varamadı.

Ukrayna Ulusal Polisi, Cumartesi günü Sumy bölgesindeki Bilopillia kentinde meydana gelen saldırının ardından çekilen fotoğrafları paylaştı. Kent, cephe hattına ve Rusya sınırına yalnızca 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

HEDEF SİVİLLER Mİ?

Sumy Bölge İdaresi saldırıyla ilgili Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu Rusya'nın işlediği bir başka savaş suçudur – sivil taşımacılığa yönelik kasıtlı bir saldırıdır ve hiçbir tehdit oluşturmuyordu” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıyı “sivillerin kasten öldürülmesi” olarak tanımladı.

Saldırının ardından Bilopillia’da Cumartesi’den Pazartesi’ye kadar sürecek yas ilan edildi. Yerel topluluk lideri Yurii Zarko, saldırının yaşandığı günü "Kara Cumartesi" olarak nitelendirdi.

YOLCULAR TAHLİYE HALİNDEYDİ, KURBANLARIN ÇOĞU YAŞLI KADINLAR

Yolcu otobüsündeki sivillerin Bilopillia’dan tahliye edildiği sırada saldırının gerçekleştiği belirtildi. Ukrayna kamu yayıncısı Suspilne’nin haberine göre, kurbanların çoğu yaşlı kadınlardan oluşuyor ve kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Yaralı dört kişi Sumy kentindeki hastaneye kaldırıldı. Üçü ağır yaralı olarak bildirildi.

RUSYA ASKERİ NOKTAYI HEDEF ALDIĞINI AÇIKLADI

Cumartesi sabahı Rusya Savunma Bakanlığı, Sumy bölgesinde bir askerî toplanma alanını hedef aldıklarını duyurdu. Ancak Bilopillia’daki saldırıya dair bir açıklama yapılmadı.

Saldırının barış süreci üzerindeki etkisi henüz belirsizliğini koruyor.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ VE ESİR TAKASI

Cuma günü İstanbul'da bir araya gelen Rus ve Ukraynalı yetkililer, geçici bir ateşkes sağlama amacıyla görüştü. Ancak görüşmeler iki saatten kısa sürdü ve ateşkes kararı alınamadı. Bu toplantı, savaşın ilk haftalarından bu yana iki ülke arasındaki ilk yüz yüze görüşme oldu.

Taraflar 1.000’er savaş esirinin değişimini kabul etti; bu, savaş boyunca yapılan en büyük esir takası olacak. Ancak kalıcı barış şartları konusunda ciddi görüş ayrılıkları sürdü.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, ateşkesi barışın ilk adımı olarak görüyor. Rusya ise bu fikre karşı çıkıyor ve ateşkes henüz sağlanamıyor.

Ukrayna Savunma Bakanı ve baş müzakereci Rustem Umerov’a göre, taraflar liderler düzeyinde görüşme yapılmasını da masaya yatırdı. Ayrıca her iki tarafın birbirine ateşkes önerilerini detaylı şekilde sunacağı belirtildi.

MOSKOVA REDDEDERSE SERT YAPTIRIMLAR UYGULANSIN

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Polonya liderleriyle görüşerek müzakereleri değerlendirdi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Eğer Moskova koşulsuz ve tam bir ateşkesi reddederse, sert yaptırımlar uygulanmalı” çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Cuma günü Arnavutluk’un başkenti Tiran’daydı. Burada 47 Avrupa ülkesinin liderleriyle güvenlik, savunma ve demokratik standartlar üzerine temaslarda bulundu. Görüştüğü isimler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk da yer aldı.

Zelenskiy, “Rusya savaşı bitirmeye hazır olana kadar üzerindeki baskı sürmelidir,” ifadelerini kullandı.