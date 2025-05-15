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ABD, Rus ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da görüşecek! Bakan Fidan ile görüşecekler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, Rus ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul&#039;da görüşecek! Bakan Fidan ile görüşecekler
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetinin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi. Heyetler Bakan Fidan ile görüşmelere gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, yarın İstanbul'da olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD, Umerov başkanlığındaki Ukrayna ve Medinskiy başkanlığındaki Rusya heyetleri İstanbul'da bulunacak.

ABD, Rus ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da görüşecek! Bakan Fidan ile görüşecekler - 1. Resim

BAKAN FİDAN BARIŞ MASASINA LİDERLİK EDECEK 

Ayrıca kaynaklar, bu akşam Fidan ile Medinskiy başkanlığındaki heyet arasında planlanan görüşmenin de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

Ukrayna yönetimi buna olumlu cevap verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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