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Haberler > Dünya > Avrupa, masa altından Rusya'ya sopa gösterdi! ABD ile ortak yaptırımlar hazırlanıyor

Avrupa, masa altından Rusya'ya sopa gösterdi! ABD ile ortak yaptırımlar hazırlanıyor

Kaynak: AFP
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Avrupa, masa altından Rusya&#039;ya sopa gösterdi! ABD ile ortak yaptırımlar hazırlanıyor
Dünya Haberleri  / AFP

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna ile barış müzakereleri sürecinde olan Rusya'ya tehdit niteliğinde mesaj gönderdi. Macron "Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" dedi.

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Kaynak: AFP

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