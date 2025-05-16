Avrupa, masa altından Rusya'ya sopa gösterdi! ABD ile ortak yaptırımlar hazırlanıyor
Dünya Haberleri / AFP
Kaynak: AFP- Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna ile barış müzakereleri sürecinde olan Rusya'ya tehdit niteliğinde mesaj gönderdi. Macron "Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" açıklamasında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" dedi.
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Kaynak: AFPEditör: Sezer Doğru