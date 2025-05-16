Avrupa, masa altından Rusya'ya sopa gösterdi! ABD ile ortak yaptırımlar hazırlanıyor

Kaynak: AFP 16 Mayıs 2025 20:55 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 21:07 - Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Ukrayna ile barış müzakereleri sürecinde olan Rusya'ya tehdit niteliğinde mesaj gönderdi. Macron "Avrupa, ABD ile 'koordinasyon içinde' yeni Rusya yaptırımları hazırlıyor" açıklamasında bulundu.