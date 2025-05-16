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Dünyanın gözü kritik zirvedeyken Rusya duyurdu! ''Son bir haftada...''

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın merakla beklediği, İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna barış müzakereleri sürerken Rusya’dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, güçlerinin son bir haftada Ukrayna'da altı yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti.

Tüm dünyanın gözü İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesine çevrilmişken Rusya’dan gündemi sarsacak bir haber geldi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Torske, Vilne Pole, Kotlyarivka, Myrolyubivka, Mykhailivka ve Novooleksandrivka yerleşimlerinin Tsentr (Merkez), Vostok (Doğu) ve Zapad (Batı) güçlerinin düzenlediği operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

Dünyanın gözü kritik zirvedeyken Rusya duyurdu! ''Son bir haftada...'' - 1. Resim

UKRAYNA’NIN ASKERİ SANAYİSİ HEDEFTE

Bakanlık ayrıca, hafta içinde hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanılarak, Neptün gemisavar füzeleri için parça üreten tesisler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın askeri sanayisini hedef alan altı koordineli saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca askeri havaalanlarındaki altyapı, silah ve askeri teçhizatın montaj ve onarımının yapıldığı atölyeler ve depolama tesislerinin vurulduğu belirtildi.

Hedefler arasında insansız hava araçları ve botların hazırlanması ve konuşlandırılmasında kullanılan yerler, mühimmat depoları ve Ukrayna silahlı kuvvetleri ile yabancı paralı askerlerin geçici olarak barındığı yerler de yer aldı.

Dünyanın gözü kritik zirvedeyken Rusya duyurdu! ''Son bir haftada...'' - 2. Resim

Bakanlık ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin hafta boyunca 35 adet ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası, 5 adet HIMARS roketi ve 930 adet insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

Ukrayna, Rusya'nın iddiaları hakkında henüz bir yorum yapmadı ve devam eden çatışmalar nedeniyle bağımsız doğrulama yapmak da zor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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